El probable equipo de la selección uruguaya vs Bolivia con un cambio, según se pudo ver en el último entrenamiento

Y en ese grupo apareció un jugador que había sido titular ante Panamá: Giorgian De Arrascaeta. Al de Nuevo Berlín se lo vio trabajando en ese grupo y haciendo tareas de pelota con Emiliano Martínez.

20240623 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay celebrates the team's third goal scored by Matias Viña (not in frame) during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock Stadium on J

Marcelo Bielsa

Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP