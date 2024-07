El uno por uno de Uruguay vs Colombia: la potencia de Darwin, las dos caras de Rochet y las distintas posiciones de Ugarte

Mathías Olivera: de la línea de tres inicial, solo unos minutos, pasó como lateral izquierdo. Con el paso de los minutos, pasó a jugar como zaguero central por izquierda en una gran cantidad de dibujos tácticos que ensayó Marcelo Bielsa en la primera parte.

Manuel Ugarte: en el inicio comenzó jugando casi como un zaguero más a la hora de defender, bastante más retrasado que en partidos anteriores. Por momentos, Uruguay defendía con línea de cuatro, con él como central y Mathías Olivera de lateral. Con ese cambio, Uruguay perdió marca en el mediocampo. Cuando salió lesionado Bentancur sobre los 34 minutos, pasó a su puesto habitual en el medio, y comenzó a seguir a James Rodríguez, como venía haciendo su compañero. Propició la roja de Muñoz a los 45+1' por doble amarilla, tras un codazo absurdo.

20240710 FBL - COPA AMERICA - 2024 - URU - COL Colombia midfielder #06 Richard Rios fights for the ball with Uruguay midfielder #15 Federico Valverde during the Conmebol 2024 Copa America tournament semi-final football match between Uruguay and Colombia a

Federico Valverde: sobre los 16 minutos le dio un gol a Darwin Núñez con un pase magistral, y el remate del delantero, de zurda, se fue apenas afuera. Mostró un ida y vuelta interesante y se debió desgastar más de lo normal debido a la dinámica colombiana que lo hizo subir y bajar constantemente.

Rodrigo Bentancur: siguió por todas partes a James Rodríguez, en una función que no es su característica. Pero sobre los 25 minutos comenzó' a correr con dificultad. A los 32 minutos pidió el cambio, porque se notaba que no podía más. Justo ahí, perdió la marca de James que metió un centro y casi llega el primero de Colombia, porque Ugarte perdió en las alturas. Se fue llorando de la cancha a los 33 minutos y su lesión, desordenó al equipo que minutos después, sufrió el 1-0.

Nicolás De la Cruz: le costó entrar en el partido. Se desgastó bastante ante un rival que impuso mucha dinámica y que lo obligó a marcar más de lo normal, algo a lo que no está acostumbrado. Fue amonestado a los 25 minutos y así se pierde el siguiente partido, ya que arrastraba una amonestación.

Facundo Pellistri: fue de los que más quiso de entrada por su sector. Muy activo al principio ayudando en defensa, pero desde los 6 minutos, cuando ganó un mano a mano a Mojica, se animó mucho más en ofensiva.

20240710 CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 10: Darwin Nuñez of Uruguay kicks the ball during the CONMEBOL Copa America 2024 semifinal match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium on July 10, 2024 in Charlotte, North Carolina. Jared C. Tilt

Darwin Núñez tuvo tres jugadas claras en el primer tiempo para la selección de Uruguay ante Colombia

Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP