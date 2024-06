Las pistas que dio Marcelo Bielsa del equipo de la selección uruguaya ante México al valorar los 16 jugadores que llevó a Denver

El entrenador de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa , dio pistas del probable equipo que puede colocar este miércoles en el amistoso Uruguay vs México que se jugará desde las 22:00 horas en Denver Estados Unidos, en el último ensayo antes de la Copa América 2024 .

“Tendría que explicarle que hay como dos segmentos para formar la lista definitiva (para la Copa América): los jugadores que terminaron la competencia en Europa y los jugadores que han competido hasta el domingo en Sudamérica. Usted sabe y todos sabemos que si los jugadores sudamericanos compiten el domingo y llegan aquí el martes, sería como o respetar la trascendencia del compromiso. Los jugadores que terminaron en Europa tienen diferentes realidades . Algunos hace tres semanas que no compiten y necesitan competir. Otros vienen de lesiones y de períodos de inactividad, y todo eso yo trato de compensarlo. Hay jugadores que han tenido temporadas muy largas y necesitan recuperarse y hay jugadores que han tenido temporadas no tan largas, y necesitan competencia”, indicó.

selección uruguaya Rochet, Cáceres, Olaza y Maxi Araújo, a las órdenes de Marcelo Bielsa en Denver Foto: @Uruguay

“Como los cambios autorizados son seis, me pareció que con la cantidad de jugadores que vinimos, estaba bien. Tampoco ignoro que hay jugadores que deberían estar y no están. Pero creo que si hubieran venido no hubieran sumado para mejorar el espectáculo”, sostuvo.

Las pistas que dio Marcelo Bielsa sobre su probable equipo

Luego, Bielsa destacó a los futbolistas que llevó y dio pistas de un probable equipo.

Los 16 jugadores con los que cuenta en Denver son los arqueros Sergio Rochet y Santiago Mele, los defensas Sebastián Cáceres, José María Giménez, Lucas Olaza, Mathías Olivera, y Nahitan Nandez, los volantes Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y César Araújo, y los delanteros Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Luciano Rodríguez, Darwin Núñez y Facundo Torres.

Embed - Conferencia de Prensa de Marcelo Bielsa 4/6/2024 | Selección Uruguaya | Fecha FIFA Junio

Bielsa señaló en conferencia que ante México cuenta con sus tres delanteros del primer equipo. “Pellistri, Núñez y Araújo es nuestra delantera titular”, dijo.

Luego destacó: “Ugarte juega en PSG y Bentancur en el Tottenham, a (Brian) Rodríguez ustedes los conocen”.

“Los dos centrales son equipos de punta de España y de Italia”, dijo sobre los defensas, lo que se interpreta como una referencia a José María Giménez, de Atlético de Madrid, y a que Mathías Olivera, que juega en Nápoli de Italia, son las opciones que maneja como zagueros.

¿Cuál es el probable equipo de Uruguay vs México?

El probable equipo de la selección uruguaya es con Sergio Rochet, Naithan Nández, Josema Giménez, Mathías Olivera, Lucas Olaza; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maxi Araújo.