Mirá las sanciones que le impuso la Conmebol a Colombia tras el partido con Uruguay por la Copa América

La Comisión disciplinaria de Conmebol anunció sanciones económicas a la Federación Colombiana de Fútbol , por irregularidades cometidas durante el partido del 10 de julio contra la selección de Uruguay por semifinales de la Copa América 2024. Las mismas tienen un costo de US$ 48.000, incluida la del dirigente Jhon Ureña.

La multa mayor que recibió Colombia en este caso es de US$ 30.000 por la infracción al artículo 12, Orden y Seguridad en los partidos, punto 2, que refiere a las sanciones disciplinarias previstas en el Artículo 6 que podrán imponerse a las asociaciones miembro y clubes, en supuestos de comportamientos incorrectos o inapropiados de sus aficionados entre los que señalan los literales i), en casos de agresión colectiva, riña o tumulto; y j) cualquier otra falta de orden o disciplina que se pudiera cometer en el estadio o en sus inmediaciones antes, durante y a la finalización de un partido.

También recibió una multa de US$ 8.000 por infracción al mismo artículo 12.2, artículo c), que habla de "informar a las autoridades locales y colaborar con ellas de forma activa y eficaz"; otra de US$ 5.000 por violar el literal b) que señala que se debe "cumplir y aplicar las normas de seguridad existentes (reglamentación de la CONMEBOL, legislación nacional, convenios internacionales) y tomar todas aquellas medidas de seguridad que requieran las circunstancias que se den en el estadio y en sus inmediaciones antes, durante y después del partido".