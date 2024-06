"Se comen el verso": Marcelo Bielsa fue fustigado por comentarista argentino, ex Peñarol, en la TV de México antes del amistoso con Uruguay

Embed ¿Y DE QUÉ SIRVE QUE JUEGUEN BIEN LOS EQUIPOS DE BIELSA? El 'Loco' divide a la mesa de #PuntoFinal previo al duelo entre México y Uruguay. #MNTonFOXDeportes pic.twitter.com/RFIUP0WpUp — FOX Deportes (@FOXDeportes) June 5, 2024

Además, cuestionó lo que dijo Bielsa sobre el fútbol mexicano en la conferencia de prensa de este martes en Denver al hablar de la reciente Liguilla del campeonato.

El entrenador celeste dijo: “He visto la Liguilla y vi un fútbol distinto al que he visto generalmente en México, a un nivel muy alto. Se juega rápido, atacando, circulando la pelota a velocidad y con muchísimo ritmo y esfuerzo físico”.

Brailovsky discrepó con esos dichos del rosarino. “Habló para quedar bien con ustedes (los mexicanos)”, señaló. “Ustedes se comen el verso porque son mexicanos y se sienten orgullosos que hable de esta manera”.

“Si el señor vio la Liguilla, esta última Liguilla, no puede decir lo que acaba de decir, porque fue de un bajo nivel, no de un alto nivel. Entonces quiere decir que no lo vio y que quiere quedar bien. No es que me caiga o no me caiga, sino que dice cosas que no son ciertas”, agregó.

El panelista argentino siguió con su crítica a Bielsa. “Para mí hay técnicos sumamente más importantes para el fútbol argentino como lo son, que en paz descanse, César Luis Menotti y Bilardo. Lo que pasa que el tipo habla bien, tiene buen verso”.

"Arrasó en las Eliminatorias, ¿Pero para qué arrasás?"

El debate se enfocó a Bielsa y su actual momento en la selección uruguaya y Cesilio De los Santos comentó que cuenta con “una gran generación de futbolistas” en la celeste.

Al respecto, Brailovsky recordó que en la selección argentina Bielsa también contó con un “plantel excepcional” pero a pesar de eso quedó eliminado en primera fase del Mundial 2002.

El “Ruso” dijo que Uruguay “está bien” con Bielsa y va primero en las Eliminatorias.

“En aquella generación todos jugaban en Europa y también arrasó en las Eliminatorias mundialistas previas al Mundial 2002. ¡Arrasó! ¿Pero para qué arrasás? Para calificar solamente y después llegar al Mundial a ganarlo. Hay selecciones que van al Mundial solo a ganarlo y otras a competir. Quedar eliminado en la primera fase no le pasó muchas veces a Argentina”, cerró.