Uno por uno de Uruguay vs Canadá en la Copa América 2024: Seba Cáceres fue el bombero y Bentancur anotó un golazo

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 13: Nahitan Nández of Uruguay and Jacob Shaffelburg of Canada battle for the ball during the CONMEBOL Copa America 2024 third place match between Uruguay and Canada at Bank of America Stadium on July 13, 2024 in Charlotte, Nahitan Nández de la selección de Uruguay ante Jacob Shaffelburg de Canadá FOTO: AFP

Sebastián Cáceres: el mejor de Uruguay, porque se encargó de corregir los errores de sus compañeros. Tocó tres pelotas claves en el primer tiempo, la primera, un cabezazo que derivó a los pies de Bentancur, quien anotó a los siete minutos; la segunda, un cabezazo justo para evitar un gol de Canadá en la puerta del arco, y, la tercera, un cierre perfecto a los 38 minutos que evitó lo que pudo transformarse también en gol de los norteamericanos.

Josema Giménez: llevó el brazalete de capitán. Con un cabezazo que dejó el balón dentro del área, en la defensa de un córners, provocó el pase que derivó en el gol de Koné. ¡Qué mal defendió a los 42 minutos sobre Osorio! Generó otra situación de gol para los canadienses. A los 47 minutos recibió un fuerte codazo que le provocó un corte en su rostro. A los 69 minutos defendió un ataque canadiense, que desvió al córners y evitó el segundo de los rivales. En el final del partido echó el resto y dio la asistencia para el empate de Suárez. Este fue el error de Josema en el primer gol:

Matías Viña: a los 25 minutos fue amonestado por una muy fuerte falta sobre Oluwasey. No repitió actuaciones anteriores. A los 65 minutos le dejó su lugar a Lucas Olaza.

Rodrigo Bentancur Uruguay vs Canadá Copa América.jpg Federico Valverde, Sebastián Cáceres y Maxi Araújo fueron los primeros en llegar a saludar a Rodrigo Bentancur por su gol ante Canadá en el partido por el tercer puesto de la Copa América 2024

Rodrigo Bentancur: jugó como volante por derecha, en el lugar que en esta Copa América desempeñó Valverde. A los 7 minutos convirtió el gol de Uruguay, de zurda, tras aprovechar un error defensivo de Canadá en un córners. En el segundo tiempo pasó a jugar de volante central, tras la salida de Ugarte. Así fue el gol del volante de Tottenham:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DSports/status/1812279169557909909&partner=&hide_thread=false ¡GOOOOL DE URUGUAY!



Media vuelta de Bentancur dentro del área y con un gran zurdazo, anota el 1-0 para el conjunto de Bielsa.



Manuel Ugarte: se paró como volante central y desde allí reguló el funcionamiento del equipo. No salió a jugar el segundo tiempo.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 13: Ismael Kone of Canada and Manuel Ugarte of Uruguay battle for the ball during the CONMEBOL Copa America 2024 third place match between Uruguay and Canada at Bank of America Stadium on July 13, 2024 in Charlotte, North Ismael Kone de Canadá y Manuel Ugarte de la selección de Uruguay FOTO: AFP

Federico Valverde: salió a jugar como volante por izquierda, en la función que habitualmente juega Nicolás de la Cruz. Fue el dueño de todas las pelotas quietas. Del primer córners que ejecutó llegó el primer gol de Bentancur. Le puso intensidad al juego y de sus pies surgió lo poco que hizo Uruguay en el primer tiempo. En el segundo tiempo pasó a jugar por derecha. A los 77 un remate suyo se estrelló en el travesaño.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 13: Facundo Pellistri of Uruguay and Richie Laryea of Canadá battle for the ball during the Copa América 2024 third place match between Uruguay and Canada at Bank of America Stadium on July 13, 2024 in Charlotte, North Car Facundo Pellistri de la selección de Uruguay ante Richie Laryea de Canadá FOTO: AFP

Facundo Pellistri: convirtió a los 22 minutos, pero le anularon bien el gol por posición adelantada. Así fue se produjo esa jugada:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DSports/status/1812282712142614787&partner=&hide_thread=false ¡NO VALE!



Pellistri ponía el 2-1 para Uruguay pero el gol fue anulado por una posición adelantada de Araújo.



Darwin Núñez: a los 36 minutos fabricó una falta al borde del área y la pidió. Su remate se perdió afuera. No salió a jugar el segundo tiempo.

Maximiliano Araújo: comenzó en gran nivel, muy activo como extremo por izquierda, en esa posición en la que Marcelo Bielsa lo consagró como titular indiscutido de la selección. A los 6 minutos le cometieron una fuerte falta y De Fourgerolles fue sancionado con tarjeta amarilla. A los 17, tras gran subida al área y un preciso pase de Darwin Núñez, definió en carrera ante el golero canadiense, quien con su pierna izquierda evitó el gol.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DSports/status/1812281694084308992&partner=&hide_thread=false ¡ST. CLAIR SALVÓ A CANADÁ!



Conexión entre Darwin Núñez y Araújo que terminó con un zurdazo del delantero uruguayo que salvó el arquero canadiense.



Luis Suárez: ingresó para jugar el segundo tiempo en lugar de Darwin Núñez. Ingresó como "9". Buscó y procuró acercarse al gol. Combinó con De Arrascaeta. A los 69 remató a las manos del golero. En los descuentos convirtió el gol del empate 2-2.

Giorgian de Arrascaeta: ingresó para el segundo tiempo por Manuel Ugarte. Se paró en el lugar de volante por izquierda. Levantó los córners desde la izquierda del ataque.

Brian Rodríguez: ingresó a los 60 minutos por Facundo Pellistri. Jugó como extremo por derecha. Tuvo una situación de gol a los 69 minutos. Defendieron bien su remate y desviaron al córners. Fue quien ejecutó los córners desde la derecha.

Christian Olivera: saltó a la cancha a los 60 minutos por Maximiliano Araújo. Se desempeñó como extremo por izquierda.

Lucas Olaza: ingresó a los 65 minutos por Matías Viña.