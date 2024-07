Uruguay vs Canadá, lo que no se vio por TV: el homenaje a Luis Suárez de sus compañeros y la alegría de los jugadores y de los que bancaron en las buenas y las malas

Hubo una previa en una cervecería cercana al estadio, desde donde partieron caminando para llegar al partido.

El mensaje de los hinchas se repitió: “Hay que bancar hasta el final, en las buenas y en las malas”.

Además, en las inmediaciones del Bank of America Stadium se vieron hinchas de otros países que alentaron a la selección uruguaya y a sus figuras.

Seguidores de Estados Unidos, de El Salvador y de otros países centroamericanos fueron al partido para ver a la celeste y sus jugadores.

En las tribunas también se vieron camisetas de varias selecciones y equipos, entre ellas muchas de Charlotte FC, el conjunto dueño de casa que juega por la MLS y que tiene un color celeste oscuro.

Referí habló con un padre e hijo estadounidense, con camiseta de Tottenham y de su selección, respectivamente, que dijeron ser fans de Rodrigo Bentancur.

Uruguay abrió el marcador a los 8 minutos con un gol de Rodrigo Bentancur. A diferencia del partido ante Colombia, donde la celeste no pudo marcar, este sábado en el primer remate al arco llegó el 1-0 y justo con el volante que tuvo que dejar la cancha ante los cafeteros, cuando era destaque, por un fuerte golpe.

Algo que llamó la atención es que la zona en la que ubicaron los familiares de los futbolistas tuvo presencia policial en las gradas.

Esa ausencia había sido cuestionada por la selección uruguaya luego de los incidentes tras el final del partido ante Colombia.

El DT de Canadá, Jesse Marsch, se molestó con Rodrigo Bentancur luego de una falta, le dijo algo, y al volante celeste no le gustó nada, por lo que fue a encararlo. La situación llevó a que varios jugadores se acercaran al lugar para tratar de tranquilizar y José María Giménez terminó hablando con el entrenador rival.

A Marcelo Bielsa no le gustó nada el gol que recibió Uruguay en el empate 1-1 ni la jugada previa, con un centro que se cerró y que derivó en el corner del que llegó la igualdad.

El técnico y su asistente Pablo Quiroga se acercaron a decirle algo a los jugadores antes del tiro de esquina, haciéndole gestos con las manos.

Luego, llegó el gol y Bielsa salió caminando rumbo a su heladera, notoriamente ofuscado, moviendo los brazos y hablando con su ayudante.

El entrenador también se molestó porque hubo muchas interrupciones en el juego y demoras cuando el balón se iba afuera.

Los hinchas también han sido protagonistas en los estadios de la Copa América, gracias a las cámaras que los filman en cada interrupción del partido. En las pantallas gigantes del estadio no se dan todas las repeticiones y en su lugar muestran a los aficionados, quienes expresan sus reacciones con las jugadas que acaban de ocurrir.

La vieja y no tan querida ola también sigue vigente en Estados Unidos, como se volvió a ver este sábado en Charlotte, donde dio varias vueltas a la tribuna.

Tras finalizar el primer tiempo, Sergio Rochet fue a decirles algo a los árbitros. Luego de una primera mitad complicada, fue el último jugador de Uruguay en ir al vestuario y cuando se dirigía rumbo al túnel fue esperado fue acompañado por Santiago Mele y Franco Israel, quienes lo apoyaron y a quienes le comentó algo.

El segundo tiempo comenzó con cambios en Uruguay y con el ingreso de Luis Suárez, quien entró con la 9 y la cinta de capitán, y que fue ovacionado cuando se lo anunció por el altavoz, en reemplazo de Darwin Núñez.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 13: Luc de Fougerolles of Canada and Luis Suárez of Uruguay battle for the ball during the CONMEBOL Copa America 2024 third place match between Uruguay and Canada at Bank of America Stadium on July 13, 2024 in Charlotte, N

Luc de Fougerolles de Canadá y Luis Suárez de la selección de Uruguay

FOTO: AFP