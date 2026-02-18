Dólar
La confusión con el DT de Liverpool, Camilo Speranza, en el partido ante DIM por Copa Libertadores; mirá a qué se debió

La situación llevó a que haya confusiones en los relatores colombianos que estuvieron al frente de la transmisión de TV

18 de febrero 2026 - 10:54hs
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Foto: Gastón Britos / FocoUy

El partido Liverpool vs Independiente Medellín de este martes por la Fase 2 de la Copa Libertadores tuvo a Camilo Speranza dirigiendo a los negriazules, pero quien figuró como DT del equipo fue otro.

Como es sabido, el entrenador que llegó este año a los de Belvedere tuvo complicaciones para revalidar su título de DT que recibió en Europa para poder dirigir en Uruguay.

Por ese motivo no pudo estar en cancha en el primer partido de los negriazules.

Finalmente, el pasado viernes 13 de febrero fue habilitado y pudo estar al frente de su equipo en el encuentro de la segunda fecha, ese mismo día, ante Defensor Sporting, con derrota 2-1 ante los violetas.

Este martes, en el debut de Liverpool en la Copa Libertadores 2026, Speranza volvió a dirigir el equipo pero hubo un detalle.

Quien figuró como entrenador en la planilla oficial de Conmebol fue Gustavo Ferrín, gerente deportivo del club, quien incluso tuvo que ir a la conferencia de prensa tras el encuentro.

Mientras que Speranza apareció en el documento como "entrenador asistente".

Pese a eso, durante el partido, quien estuvo al mando y dando indicaciones fue Speranza, mientras que Ferrín se quedó en el banco de suplentes.

Esa situación llevó a que haya confusiones en los relatores colombianos que estuvieron al frente de la transmisión de TV de ESPN.

