La confusión con el DT de Liverpool, Camilo Speranza, en el partido ante DIM por Copa Libertadores; mirá a qué se debió
La situación llevó a que haya confusiones en los relatores colombianos que estuvieron al frente de la transmisión de TV
18 de febrero 2026 - 10:54hs
Gustavo Ferrín y Camilo Speranza en Liverpool vs DIM
Foto: Gastón Britos / FocoUy
El partido Liverpool vs Independiente Medellín de este martes por la Fase 2 de la Copa Libertadores tuvo a Camilo Speranza dirigiendo a los negriazules, pero quien figuró como DT del equipo fue otro.
Como es sabido, el entrenador que llegó este año a los de Belvedere tuvo complicaciones para revalidar su título de DT que recibió en Europa para poder dirigir en Uruguay.
Por ese motivo no pudo estar en cancha en el primer partido de los negriazules.
Finalmente, el pasado viernes 13 de febrero fue habilitado y pudo estar al frente de su equipo en el encuentro de la segunda fecha, ese mismo día, ante Defensor Sporting, con derrota 2-1 ante los violetas.