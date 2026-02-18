La confusión con el DT de Liverpool, Camilo Speranza, en el partido ante DIM por Copa Libertadores; mirá a qué se debió

El partido Liverpool vs Independiente Medellín de este martes por la Fase 2 de la Copa Libertadores tuvo a Camilo Speranza dirigiendo a los negriazules, pero quien figuró como DT del equipo fue otro.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Como es sabido, el entrenador que llegó este año a los de Belvedere tuvo complicaciones para revalidar su título de DT que recibió en Europa para poder dirigir en Uruguay.

Por ese motivo no pudo estar en cancha en el primer partido de los negriazules.

Finalmente, el pasado viernes 13 de febrero fue habilitado y pudo estar al frente de su equipo en el encuentro de la segunda fecha, ese mismo día, ante Defensor Sporting , con derrota 2-1 ante los violetas.

COPA LIBERTADORES Liverpool 1-2 Independiente Medellín por Copa Libertadores: con gol del ex Nacional Hayen Palacios en la hora, tras una floja salida de Martín Campaña, ganó el DIM

COPA LIBERTADORES "Es una cagada mía": Martín Campaña asumió su responsabilidad en el gol de Hayen Palacios para la victoria de DIM ante Liverpool por la Copa Libertadores, mirá la jugada que analizó el VAR

Camilo Speranza en Liverpool vs DIM Camilo Speranza en Liverpool vs DIM Foto: Gastón Britos / FocoUy

Camilo Speranza, asistente técnico ante DIM

Este martes, en el debut de Liverpool en la Copa Libertadores 2026, Speranza volvió a dirigir el equipo pero hubo un detalle.

Quien figuró como entrenador en la planilla oficial de Conmebol fue Gustavo Ferrín, gerente deportivo del club, quien incluso tuvo que ir a la conferencia de prensa tras el encuentro.

Mientras que Speranza apareció en el documento como "entrenador asistente".

Camilo Speranza como asistente técnico ante DIM Camilo Speranza como asistente técnico ante DIM en el formulario de Conmebol

Pese a eso, durante el partido, quien estuvo al mando y dando indicaciones fue Speranza, mientras que Ferrín se quedó en el banco de suplentes.

Esa situación llevó a que haya confusiones en los relatores colombianos que estuvieron al frente de la transmisión de TV de ESPN.