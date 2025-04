Los números y las recaudaciones, que preocupan, de Nacional, Peñarol, Boston River, Cerro Largo y Racing en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

“No debemos anclarnos con ese partido que no nos dejó buenas sensaciones, pero nos dejó el resultado. Creo que no tenemos que meternos demasiado en el análisis del partido y es lo que pienso con los jugadores. ‘Cumplimos con el triunfo y dale, esto sigue’. Fue un partido feo. El rival se metió atrás. Después caímos en el nerviosismo porque tenés que ganar, porque son puntos clave y no encontrás el gol. Para mí fue un partido feo, más allá de cosas puntuales que se puedan rescatar”, apuntó el entrenador aurinegro.

“Acá el gran objetivo es clasificar (a octavos de final de la Copa Libertadores) y si la clasificación se da y el equipo no fue lo que queríamos, no jugó bien o lo que fuera, pero cumplís el objetivo, habrá un tiempo para recomponer y recuperar. Lo más importante de todo es el resultado final porque queremos clasificar a la siguiente fase y para eso tenemos que sumar. Con esto que digo no estoy planteando que no asumo la responsabilidad de que no estamos bien, pero el gran objetivo es pasar la fase y después se verá lo que podamos hacer”, dijo el DT.

Los cinco clubes uruguayos dejaron de ganar US$ 1.350.000 en las dos primeras fechas

Además de que solo lograron cinco puntos en 30 disputados en las dos primeras fechas de las copas internacionales, los cinco equipos uruguayos dejaron de ganar una cifra millonaria.

Nacional y Peñarol se aseguraron US$ 3.000.000 por jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores y tendrán un premio de US$ 330.000 por cada triunfo. Por clasificar a octavos de final del principal torneo de Conmebol recibirán un bono de US$ 1.200.000.

Racing, Boston River y Cerro Largo reciben US$ 900.000 cada uno por la fase de grupos y US$ 115.000 por partido ganado. Quienes disputen los playoffs tras los grupos recibirán US$ 500.000 y quienes avancen a octavos US$ 600.000.

Con los malos resultados que recogieron en las dos primeras fechas, los cinco equipos uruguayos dejaron de ganar los bonos que Conmebol paga por triunfo.

Peñarol fue el único que embolsó US$ 330.000 por su victoria ante San Antonio Bulo Bulo, y no percibió US$ 330.000 ante Vélez. Nacional dejó de ganar US$ 660.000, y Racing, Boston River y Cerro Largo dejaron de percibir US$ 230.000 cada uno.

Esto representa que los clubes uruguayos solamente ganaron y cobraron US$ 330.000 de los US$ 1.680.000 que pudieron recibir en las dos primeras fechas.

Además, Peñarol tiene suspendido el ingreso de sus hinchas a los tres partidos de la fase de grupos de esta Libertadores, por sanción de Conmebol, y por el partido ante San Antonio Bulo Bulo dejó de recaudar US$ 400.000 por venta de entradas.

Su victoria ante los bolivianos compensó parcialmente lo que no ingresaron por venta de entradas.

De todas formas, por bonos que no pudieron ganar los cinco clubes y el partido de los aurinegros sin espectadores arrojaron un saldo de US$ 1.750.000 que no ingresaron los representantes uruguayos en las dos primeras semanas de los torneos de Conmebol.

¿Cuál es la realidad de Peñarol?

Los aurinegros están segundos en el Grupo H de la Copa Libertadores, luego de perder ante Vélez Sarsfield de visitante, tras ir en ventaja 1-0 y caer con un gol en la hora, y derrotar a los bolivianos en el CDS.

Peñarol aún debe jugar los dos partidos ante Olimpia de Paraguay, que perdió en las dos primeras fechas, incluido ante San Antonio Bulo Bulo de visitante, y fue despedido el entrenador del equipo guaraní, el argentino Martín Palermo.

Los aurinegros son los que están en la mejor posición de los cinco uruguayos para avanzar a las rondas de eliminación directa de los torneos internacionales.

Los dos primeros de cada grupo de la Libertadores jugarán octavos de final de la Copa y el tercero irá a un repechaje para avanzar a los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana.

En ese escenario, las posibilidades del equipo de Diego Aguirre de jugar la fase posterior a los grupos en Sudamericana o Libertadores son elevadas, porque lo favorece un grupo sin rivales superiores y porque ya ganó un partido.

Nacional está en serios problemas

Desde el sorteo de la Libertadores, el azar jugó en contra de Nacional, que lo colocó en el "grupo de la muerte". Además, los albos perdieron los dos partidos (0-3 con Atlético Nacional de visitante y 0-1 con Bahía en el Parque), no convirtió goles y tiene un saldo negativo de goles (-4).

El 22 de abril visitará a Inter de Porto Alegre, y luego jugará de local ante Atlético Nacional e Inter, al tiempo que visitará a Bahia.

Igual que Peñarol, clasifican los dos primeros y el tercero va al repechaje, pero los tricolores están muy comprometidos en su aspiración de terminar entre los tres primeros, para seguir por el camino de la Libertadores o el consuelo de la Sudamericana.

La situación de Boston River, Racing y Cerro Largo está muy comprometida

En la Copa Sudamericana, el futuro de los equipos uruguayos está lleno de interrogantes y de más adversidades que resultados y actuaciones que alienten la clasificación.

De los cuatro equipos que integran cada grupo solo tienen chances de seguir en el torneo los dos con mayor puntaje: el primero va directo a octavos de final de la Copa Sudamericana y el segundo a un repechaje con un tercero de la Copa Libertadores, para definir cuál de los dos sigue en carrera en el segundo torneo de Conmebol en la fase que juegan los 16 mejores.

Racing está prácticamente eliminado con dos derrotas, sin goles a favor y ocho goles recibidos en esos partidos.

Cerro Largo está comprometido, aunque aspira a pelear el segundo lugar de su llave con Universidad Católica de Ecuador, Vitoria y Defensa y Justicia.

Boston River empató 3-3 con Guaraní y perdió en la hora con Independiente, pero su situación en la tabla lo tiene también en situación incómoda para aspirar al segundo lugar.

