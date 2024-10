"No me abandones": la declaración de amor a la Copa Libertadores de Deyverson, el jugador que destruyó a River Plate

"Hace magia", interrumpió Deyverson, y siguió escuchando la pregunta: "...Y sabemos que tienes mucha intimidad con esta copa que ya has ganado y puedes ganar otra, entonces, ¿podrías hacer una declaración de amor mirando la Copa Libertadores?".

Y el delantero, que de tímido no tiene nada, mirando una réplica del trofeo, expresó.

"Copa Libertadores, una vez más estamos aquí, viviendo este romance. Sabes que no tienes el primer lugar, el primer lugar es para mi esposa con certeza. Pero también formas parte de mi vida, de mi historia, y estoy seguro, seguro, que junto a tu hermana que está aquí (por su tatuaje), también entrarás aquí también muy pronto. El tatuaje está bien para declarar este amor sincero, ¿no? No me abandones, quedate conmigo en todos los momentos que yo voy a estar contigo también. Plin".

Y le dio un beso.