Peñarol bajo fuerte presión de Conmebol para venderle entradas a Rosario Central

El consejo directivo de Peñarol se reúne este miércoles, en forma excepcional, desde la hora 18.00, para adoptar definitivamente una postura sobre venderle o no entradas a los hinchas de Rosario Central . Conmebol , mientras, presiona fuerte para que haya parcialidad visitante e incluso envió una nota sugiriendo un cambio de escenario.

El 4 de abril, cuando Peñarol visitó el Gigante de Arroyito se produjeron graves incidentes.

Hinchas de Rosario Central arrojaron un vallado sobre hinchas de Peñarol.

Además, al final del partido, el jugador Maximiliano Olivera recibió una pedrada en la cara, apenas debajo del ojo izquierdo, y su cicatriz es visible en cada partido que ha disputado después.

En Peñarol ya hay una decisión tomada desde el presidente Ignacio Ruglio para abajo de no venderle entradas a los hinchas de Rosario Central.

La razón que fundamenta tal decisión es prevenir incidentes y futuras sanciones.

Ya lo expresó públicamente Ruglio y también lo hicieron otros directivos.

Sin embargo, Peñarol aún no adoptó formalmente una decisión.

Se anunció que lo harían el 16 de mayo luego del partido Rosario Central vs Caracas, algo que no se hizo.

Ruglio compareció ese fin de semana a un programa televisivo y expresó que la decisión se iba a adoptar el lunes o martes de esta semana, cosa que tampoco aconteció.

En el consejo directivo del martes se decidió abrir un nuevo compás de espera.

Conmebol presiona fuerte para que Peñarol venda entradas

Según pudo saber Referí, Conmebol está presionando a Peñarol con firmeza para que le venda entradas a los visitantes.

El ente rector del fútbol sudamericano defiende los espectáculos con parcialidades de los dos equipos.

Además, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol no entendió que las agresiones sufridas por Peñarol en Rosario fueran tan graves.

Es que a la hora de sancionar, Rosario Central fue castigado con una multa de US$ 50 mil, con el cierre del estadio para el partido con Atlético Mineiro, con el cierre de una tribuna para el encuentro ante Caracas, mientras que su presidente Gonzalo Belloso recibió una multa de US$ 5.000.

Pero Peñarol también fue multado por Conmebol. Se le aplicó una multa de US$ 20 mil por encender bengalas y a Ignacio Ruglio se le puso un castigo de US$ 5.000.

Director de Competiciones de Conmebol envió una nota a Peñarol planteando jugar en el Centenario

Según se informó a Referí desde Peñarol, en las últimas horas llegó al club una carta firmada por el director de competiciones y operaciones de Conmebol, el brasileño Frederico Nantes, buscando una alternativa para zanjar el asunto y que puedan llegar hinchas de Rosario Central.

Nantes sugirió que para reforzar la seguridad del partido se cambie el escenario.

En buen romance, que no se juegue en el Campeón del Siglo y que Peñarol sea local en el Estadio Centenario.

Esa posibilidad fue desechada de plano puertas adentro de Peñarol.

A esa presión, también se agrega la versión periodística de varios medios de Argentina que afirman que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) amenaza con no venderle entradas a los equipos uruguayos si Peñarol no le vende a Rosario Central.

Esto fue descartado por el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Ignacio Alonso.

La multa que afronta Peñarol por no venderle entradas a Rosario Central

El pasado 24 de abril, el exdelegado de Peñarol Gonzalo Moratorio dijo que la multa por no venderle entradas a Rosario Central le iba a costar a Peñarol US$ 20 mil.

Sin embargo, la multa tiene un mínimo de US$ 20 mil pero un máximo de US$ 400 mil.

Peñarol lleva semanas moviéndose ante Conmebol, averiguando cuánto puede salir exactamente la multa para librarse de un grave problema de seguridad, pero nunca recibió una respuesta definitiva.

Peñarol lleva ganados en esta edición de Copa Libertadores US$ 3 millones por sus tres partidos como locatario y un plus de US$ 990 mil por sus tres partidos ganados. Cada dólar tiene mucho valor para un club de fútbol uruguayo y el vicepresidente y tesorero Eduardo Zaidensztat los cuida con recelo en la institución carbonera.

Pero en este caso, la seguridad está por encima de todo.

Lo que pasó en Rosario fue grave, más allá de que Conmebol dictó un fallo leve contra un club cuyos hinchas estuvieron a dos centímetros de sacarle la vista a un jugador.

Además, la AUF y el Ministerio del Interior apoyan a Peñarol en su decisión, por las esgrimidas razones de seguridad.

En mayo de 2022, hinchas de Peñarol buscaron contra Colón de Santa Fe una represalia por hechos que sucedieron en el partido jugado en Argentina. Eso generó graves desmanes en el Campeón del Siglo. La barra de Peñarol atravesó varios portones para cruzar el estadio e ir por la parcialidad visitante. El juego estuvo detenido 30 minutos.

Peñarol recibió una multa de US$ 100 mil y el cierre de la Tribuna Guelfi por dos partidos.

La hinchada de Rosario Central, por su parte, generó gravísimos incidentes afuera del Estadio Centenario, en la Copa Libertadores 2016 en ocasión de su visita a River Plate.

Antes esta situación de indefinición de la multa que puede percibir, ante la presión de Conmebol y de AFA, ante la sugerencia de trasladar el partido al Centenario, Peñarol empezó a manejar como alternativa venderle entradas a Rosario Central (la misma cantidad que tuvo en el Gigante de Arroyito, es decir 2.600) y darle toda la Tribuna Guelfi para evitar cercanía de hinchas.

Pero todo se dilucidará en el consejo de esta tarde.