¿Por qué se pelearon hinchas de Nacional en la tribuna del Gran Parque Central? La versión que maneja Nacional sobre el lío en la Abdón Porte y el malestar del club por otra petaca lanzada a la cancha

“Son todos contra uno, qué guapos que son”, se escucha en un comentario en el video.

Por ese hecho, que fue filmado por delegados de Conmebol, los albos se exponen a una sanción, que se suma a la que tendrán por el lanzamiento de una petaca desde la Abdón Porte en pleno partido.

El proyectil pasó muy cerca del arquero Ronaldo, quien tras ver el objeto lo tomó y se lo mostró al árbitro argentino Darío Herrera.

La petaca arrojada por hinchas de Nacional al arquero de Bahía La petaca arrojada por hinchas de Nacional al arquero de Bahía

El partido se detuvo y el juez llevó la petaca al cuarto asistente, todo lo que quedó registrado por la trasmisión de TV.

Por ese motivo, Nacional quedó expuesto a una sanción económica de la Conmebol. El año pasado, Nacional recibió una multa de US$ 20.000, la más dura, por la infracción al artículo 12.2 literal b del Código Disciplinario de la Conmebol, que se refiere a “el lanzamiento de objetos”, por un hecho ocurrido en el partido ante Always Ready.

La petaca que voló este miércoles desde la hinchada de Nacional a la cancha del Gran Parque Central es la segunda que es lanzada al campo de juego en poco más de dos meses.

La anterior fue en el clásico del Torneo Apertura, del pasado 9 de febrero, cuando un proyectil similar cayó cerca del jugador de Peñarol Jaime Báez, a quien lo había impactado un encendedor. Por ese incidente, Nacional tuvo la sanción el cierre del Gran Parque Central por un partido, luego de que lo castigara la Comisión Disciplinaria de la AUF.

La versión que maneja Nacional

En Nacional están al tanto de lo ocurrido en la Abdón Porte y tras las primeras averiguaciones tienen una versión de lo que pudo haber ocurrido.

Una fuente del club dijo a Referí que todo indica que el desencadenante fue la petaca que arrojaron al campo de juego, lo que hizo que algunos hinchas se enojaran con quienes lanzaron el proyectil.

Eso llevó a la discusión que luego pasó a los golpes.

Además, desde Nacional señalaron que ese tema ya lo han hablado con sus hinchas y que tienen claro que no pueden tirar nada a la cancha, por el riesgo que conlleva por lesiones a jugadores y personas que trabajan en el campo, como también por las sanciones que puede recibir el club.

“Son pendejos tarados que no razonan”, dijo la fuente, quien entendía la bronca de los hinchas con quienes lanzaron el objeto.

Además, señaló que controlar el ingreso de petacas puede ser muy complicado ya que suelen entrarlas en las partes íntimas.

Lo que dijo Flavio Perchman

Este jueves, Flavio Pechman habló sobre el incidente en el final del partido ante Bahía y sobre lo que ocurrió con la petaca.

El vicepresidente tricolor dijo que no se imagina una sanción al Gran Parque Central por lo ocurrido.

“Al Parque no me parece, creo que va a venir por supuesto una multa económica”, dijo a La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

“Lamentablemente, en 30.000 personas, que todas las cabezas estén alineadas, cuesta mucho”, agregó, cuestionando a quienes lanzaron la petaca.

“Me gustaría, si pudiera mañana, al agresor de la petaca, decirle qué era lo que buscaba, porque yo no me doy cuenta. Porque si era hacer blanco en el golero, era mucho peor. Si era amedrentarlo, no lo logras. Es difícil. Yo quiero otro tipo de fútbol, otro tipo de encare frente a la posibilidad de cómo se lleva un partido y como uno tiene que salir”, comentó.

Flavio Perchman Foto: Leonardo Carreño

“Esto es deporte y podes ganar, empatar o perder. Con acciones como esa lo único que haces es perjudicar al club que supuestamente mucho querés”, señaló.

Perchman ya había manifestado su bronca con los que arrojaron proyectiles en el clásico ante Peñarol, por lo que Nacional tuvo que jugar un partido a puertas cerradas afuera del Gran Parque Central, en el que dejó unidades.

“Esos dos puntos se los debemos a los dos imbéciles del Parque Central que nos sacaron del Parque”, dijo en aquel entonces.

Consultado por si sabía a qué se debía el lío de este miércoles en la Abdón Porte, dijo: “No, hoy voy a entender un poco más”. “Supongo que puede ser por el tema de la petaca, porque hay gente que todavía razona y entiende que ese no es el camino y ahí se pudo haber dado un enfrentamiento entre los que tiraron la petaca y lo que no querían”, señaló.

Además, Perchman señaló que Nacional "trabajará" para la identificación de quién arrojó la petaca, según declaró a 100% Deporte de radio Sport 890.