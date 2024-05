Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores: cuándo y cómo es y qué equipos ya están clasificados

¿Cómo es el sorteo de octavos de final de Copa Libertadores?

Para el sorteo habrá dos bolilleros. En el bombo 1 estarán los ocho equipos que terminaron en el primer puesto de su grupo y en el bombo 2 los ocho que terminaron en segunda ubicación.

Luego, se sacará una bolilla de cada bombo y se conformarán los cruces.

Los equipos del bombo 1 definirán las series como local.

¿Qué equipos ya están clasificados a octavos de final?

Hasta el momento hay trece equipos que ya están clasificados a octavos de final y quedan por definir tres lugares.

¡Los 13 equipos ya clasificados a los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores! #GloriaEterna pic.twitter.com/fVMc9vWNKe — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 29, 2024

Ellos son: Atlético Mineiro, Talleres, Sao Paulo, River Plate, Nacional, The Strongest, Palmeiras, Fluminense, Junior, Botafogo, Peñarol, Bolívar y Flamengo.

También está confirmado, hasta el momento, que en el bombo 1 estarán Atlético Mineiro, Fluminense, Palmeiras, Bolívar y Junior.

Y ya se sabe que en el bombo 2 estarán Peñarol, Flamengo y Botafogo.

Los grupos que quedan por definir

Grupo A

Este grupo ya tiene clasificado a Fluminense (11 puntos) y queda por definir quién será segundo con los otros tres equipos con chances: Cerro Porteño (5), Colo Colo (5) y Alianza Lima (4).

Este miércoles a las 21:30 se definirá con los partidos Cerro Porteño vs Colo Colo y Fluminense vs Alianza Lima.

Grupo B

Talleres (13 puntos) y Sao Paulo (10) son los dos clasificados a octavos de este grupo y ambos se enfrentan este miércoles a las 21:30 en San Pablo, donde se definirá cuál es el primero y cuál es el segundo.

Grupo C

The Strongest (10 puntos) ya está en octavos en este grupo, que terminará luego del sorteo del próximo lunes debido a que Gremio debió postergar sus partidos por las inundaciones en Porto Alegre.

Huachipato suma 5 unidades, Estudiantes de La Plata 4 y Gremio 3. Este miércoles juegan Estudiantes vs Huachipato y Gremio vs The Strongest, ambos juegos desde las 19:00. Además, luego jugarán Huachipato vs Gremio (martes 4 de junio) y Gremio vs Estudiantes (sábado 8 de junio).

Grupo F

Palmeiras de Brasil ya se aseguró el primer lugar de este grupo al sumar 13 unidades y resta definir el segundo puesto entre San Lorenzo (7), Independiente del Valle (4 y -2 goles) y Liverpool (4 y -7 goles).

Este jueves a las 19:00 se medirán Palmeiras vs San Lorenzo e Independiente del Valle vs Liverpool.

Grupo H

El grupo de Nacional ya tiene clasificado a los tricolores (10 puntos) y a River Plate (13). En la última fecha, este jueves a las 21:00 se conocerá cómo termina la serie con los partidos Libertad de Paraguay vs Nacional y River Plate vs Táchira.

¿Cómo sigue la Copa Libertadores?

Octavos de Final: Semana del 14/8 y 21/8

Cuartos de Final: Semana del 18/9 y 25/9

Semifinal: Semana del 23/10 y 30/10

Final: Sábado 30 de noviembre en Buenos Aires