/ Cultura y Espectáculos / PUNTA DEL ESTE

"Atención amable y presente": la influencer Simplemente Rose visitó el restaurante de Balleneros en Punta del Este

"Hoy pongo bajo la lupa a Balleneros, la nueva propuesta de una de las zonas más lindas de Punta del Este, Punta Ballena", comenzó destacando Rose en su posteo

11 de enero 2026 - 20:11hs
Simplemente Rose

La reconocida influencer Simplemente Rose, quien cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram, visitó en estos días el recientemente inaugurado restaurante Balleneros y brindó su opinión del lugar.

"Hoy pongo bajo la lupa a Balleneros, la nueva propuesta de una de las zonas más lindas de Punta del Este, Punta Ballena", comenzó destacando Rose como lo hace en cada visita a propuestas gastronómicas.

"Tiene carta de mediodía y noche. La de mediodía es nutrida, estacional, fresca y con ese toque de sofisticación justa para elevar con creatividad algunas preparaciones con buena variedad de entradas y principales sin ser eterna. Es contundente, clara y con letra legible", continuó.

De entrada la influencer pidió "dos carpachos", uno de carne y otro de tomate. "Esas láminas traslúcidas lo dicen todo. La temperatura de ambos platos estaba perfecta", destacó.

De plato principal, pidió un entrecot con ensalada verde y un tataki de atún, que consiste en atún fresco apenas sellado en sus bordes. Tanto la influencer que es chef, sommelier y conferencista como sus acompañantes probaron la "estrella de la carta", el matambrito con boniato caramelizado, que "tiene muy bien conseguido su título" y la pesca fresca con gremolata y ensalada verde.

"Todo llegó a tiempo y caliente. Y además, bien servido por su personal, del que destaco su atención amable y presente, sin ser invasivos", aseguró.

Luego se refirió a los uniformes del personal y de estos marcó su estilo "playero, canchero", pero también "impecable".

Finalmente, como postre pidieron panqueques con dulce de leche y un postre de chocolate "que fue cortesía de la casa y además fue una bomba", relató.

"Los baños no estaban señalizados, pero había dos, damas y caballeros, completos, buen tamaño, bien equipados, con cambiador para niños y además tenían ganchito", remarcó.

"Un placer disfrutar de esta zona a la que le hacía falta una alternativa buena y diferente", afirmó Rose sobre el final del video.

Agregó que la "única" observación que debe de hacerle al lugar es que "no le vendría mal unos toldos para las mesas de la galería que están más expuestas al sol".

Fundado hace 60 años por Carlos Páez Vilaró, el Club Balleneros reabrió en diciembre del año pasado elevó su propuesta gastronómica para llevarla a los más altos estándares turísticos a nivel global.

Con una apuesta por uno de los chefs uruguayos más reconocidos, Lucas Muñoz, la carta del nuevo restaurante cuenta con una base en frutos del mar y arroces, pero también incorpora sushi, parrilla y horno a leña.

Este novedoso espacio gastronómico ofrece almuerzos frente al mar, tragos de autor, cenas, una genial terraza y un DJ pasando música.

"La obra la hizo Carlos (Páez Vilaró), fue construido por él y eso se mantuvo, se acondicionaron cosas que con el tiempo necesitaban una mejora, pero al entrar te das cuenta de que esto tiene la impronta de Carlos", contó Muñoz antes de la inauguración del restorán en entrevista con El Observador.

