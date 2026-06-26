El diseñador de las camisetas de Uruguay para el Mundial 2026 cuenta la historia detrás de los dos diseños, elegidas como de las mejores del torneo

Una mira al pasado, a la historia, a la herencia del país que fue cuna y primer campeón de la Copa del Mundo. La otra al futuro, a romper con lo conocido. Las camisetas con las que Uruguay está disputando el Mundial 2026 , tanto la celeste con la que jugó contra Arabia Saudita y Cabo Verde, y la azul oscura con la que se jugará su destino en el torneo este viernes contra España se reparten de esa forma.

Dos camisetas que tienen al Estadio Centenario como principal inspiración , con un proceso de trabajo detrás que empezó hace algo más de dos años, y que desde que se estrenaron el pasado marzo en los amistosos que la selección jugó contra Inglaterra y Argelia han llamado la atención del mundo futbolero. La alternativa fue considerada como la mejor camiseta del Mundial 2026 por ESPN , mientras que la titular ocupó el primer puesto en un ranking elaborado por el Washington Post, señalándola como la más elegante del torneo.

Detrás de las camisetas que Nike produjo para la selección está el diseñador argentino Luis Callegari . Nacido en Córdoba pero criado en Rosario, Callegari diseñó sus primeras camisetas para Newell's Old Boys (el club del actual entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa), y luego trabajó para la liga argentina de básquetbol.

Cuando en 2016 Callegari se fue a estudiar un máster a Barcelona, se dio su entrada a Adidas. Allí trabajó en distintas áreas de diseño, y tuvo en sus manos, por ejemplo, el diseño de la camiseta con la que Argentina se consagró campeona del mundo en 2022 . Ese mismo año, tras un paso por la empresa PepsiCo, el argentino llegó a Nike, como jefe de diseño en la rama de fútbol de la empresa estadounidense.

Además de haber diseñado la tipografía de las camisetas que Uruguay usó en la Copa América 2024 (los primeros diseños de Nike como proveedora de la AUF), Callegari diseñó para este mundial no solo las camisetas uruguayas, sino también las usadas por Brasil y Países Bajos.

Luis Callegari, diseñador de las camisetas mundialistas de Uruguay Gentileza Luis Callegari

Aunque ahora trabaja para la empresa de videojuegos EA Sports, como director de arte del videojuego de fútbol EAFC —a cargo, por ejemplo, de las tapas de cada edición y de otras producciones gráficas y fotográficas del producto—, el diseñador atendió a El Observador desde Vancouver, Canadá, para conversar sobre su trabajo en las camisetas mundialistas uruguayas.

"Si la Copa del Mundo tuviera pasaporte, sería uruguayo"

Callegari contó a El Observador que la primera etapa del proceso de diseño corresponde al equipo de marketing de Nike. Esa área elabora un brief con información e ideas que surgen tanto de referentes locales como de personas vinculadas a los países para los que diseñarán las camisetas. Es en base a esos insumos que los diseñadores llevarán el contenido de ese brief a las camisetas.

El diseñador argentino señaló que su proceso habitual es el de zambullirse en un trabajo de investigación y búsqueda de referencias visuales, gráficas y culturales, que en el caso de Uruguay, estuvieron ayudadas por su cariño por Montevideo.

Más allá de la lógica cercanía cultural entre Uruguay y Argentina, Callegari reconoce a la capital uruguaya como una de sus ciudades favoritas de Sudamérica. Sus distintas visitas a la ciudad y al país ayudaron el proceso de trabajo, que tuvo un foco particular en el Estadio Centenario como hogar de la primera Copa del Mundo.

La camiseta de Uruguay

"Hace algunos años visité el Museo del fútbol en el Estadio Centenario, y me fascinó. Me encantó ver las camisetas de esa época, que tienen un celeste más claro que el que Uruguay tuvo en épocas más recientes, y ya en ese momento fantaseaba con que si algún día me tocaba diseñar una camiseta para Uruguay, iba a usar ese celeste más claro", contó.

De ahí viene la tonalidad de la camiseta mundialista uruguaya, que se complementa con shorts azul oscuro, como los usados en el torneo de 1930. Las referencias al Centenario como escenario de ese primer Mundial están también en otros detalles de la camiseta, como un tag con la Torre de los homenajes y la frase "Uruguay nomá" en el interior del cuello de la casaca, y la referencia del art decó que se percibe en un patrón que tiene la tela y en la tipografía de los nombres y números de los jugadores, que se suma al "Uruguay" que aparece en las prendas de entrenamiento.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, estrecha la mano del seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, durante la entrega del pabellón nacional a la selección Foto: EFE

"El Estadio Centenario es un monumento del fútbol, entonces quería reflejarlo en las camisetas, por la importancia que tiene en la historia de los Mundiales, porque todo nació ahí. Si la Copa del Mundo tuviera nacionalidad, tuviera pasaporte, sería uruguayo, porque viene de ahí. Me interesaba mostrar esa historia", contó el argentino.

Una plaqueta que recuerda el título mundial de 1930 que está sobre una de las entradas de la Tribuna Olímpica fue la que inspiró la tipografía de las camisetas, mientras que una vista cenital de la Tribuna Colombes fue la base para el patrón que decora la camiseta alternativa de Uruguay.

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"La alternativa tiene además ese tono metalizado como referencia a las alas de la figura que está en el primer trofeo de los Mundiales, la Copa Rimet", agregó Callegari.

Tradición y futuro

Un celeste tradicional, una alternativa que rompe con la historia de camisetas blancas o rojas. Callegari contó que su intención era la de respetar la historia y la herencia de una "selección grande" como la uruguaya, pero también contar con la camiseta alternativa que Uruguay es un país rupturista, que mira al futuro.

"Quería reflejar que, si uno mira la historia uruguaya, es un país de tres, cuatro millones de habitantes que ha sacado a un montón de figuras en la arquitectura, la moda, ni que hablar en el deporte, y que ha sido muy innovador en distintas áreas", explicó.

El hecho de que la camiseta de alternativa sea oscura también responde a una cuestión práctica: FIFA establece en sus regulaciones para las Copas del Mundo que cada selección tiene que tener una camiseta clara y otra oscura, para generar el contraste adecuado en cancha entre los dos equipos (de ahí también que en el torneo se usen combinaciones poco habituales, como el uso de shorts blancos junto a la celeste en el partido contra Arabia). Con una camiseta titular con un celeste claro, la alternativa no podía, por ejemplo, ser blanca.

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Callegari agregó que al momento de trabajar en los diseños de camisetas, en el contexto actual del fútbol, en el que el marketing también juega su partido, se piensa tanto en el público y la identidad local, pero también entendiendo que el mundo entero está mirando (en particular en eventos como el Mundial), y que hay que llamarle la atención también a los de afuera. "Se piensa en Uruguay, pero en llevar eso al mundo", resumió.

Y al mundo, por lo pronto, parece que las camisetas de Uruguay le han gustado. Consultado por la presencia de sus diseños en los primeros puestos de distintos rankings de casacas mundialistas, y más allá del lógico honor y agradecimiento que conlleva para él, el diseñador señaló que le agradó particularmente el del medio estadounidense The Washington Post, por haber elegido a la camiseta celeste como cabeza del ranking.

La camiseta alternativa de la selección uruguaya que utilizó Luis Suárez en el partido ante Cabo Verde en el Mundial 2026

"Ellos la señalaron como la camiseta más elegante del Mundial, y que eso haya pasado con una camiseta que tiene referencias al art decó, es significativo. Montevideo es una de las capitales de ese estilo arquitectónico, y nosotros lo que tratamos de hacer es poner en una prenda deportiva la historia y las características del país al que representa", dijo.

Sus favoritas del Mundial 2026

Sacando sus propios diseños de la consideración, Callegari eligió sus camisetas favoritas del Mundial 2026.

Su top tiene a la camiseta titular de Japón, a la alternativa de Francia (un diseño que remite a la Estatua de la Libertad, regalada por Francia a Estados Unidos, una de las sedes de este Mundial), y las casacas de la selección de Marruecos.

Como mención honorable, destaca las camisetas de una selección que no clasificó al torneo, Nigeria.