/ Cultura y Espectáculos / DECISIÓN

El Rey Carlos III le quitó los títulos al príncipe Andrés y le ordenó abandonar su residencia real: los motivos de la drástica decisión

"El príncipe Andrés será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrew Mountbatten Windsor", indica el comunicado de la Corona británica

30 de octubre 2025 - 16:53hs
El príncipe Andrés anunció que decidía voluntariamente no usar sus títulos, incluido el de Duque de York.
El príncipe Andrés anunció que decidía voluntariamente no usar sus títulos, incluido el de Duque de York. PA Media

El rey Carlos III comenzó este jueves "un proceso formal" para despojar de sus "títulos y honores" a su hermano, el príncipe Andrés, investigado por sus vínculos con el financiero estadounidense y criminal pedófilo Jeffrey Epstein, anunció el jueves el palacio de Buckingham.

"El príncipe Andrés será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrew Mountbatten Windsor", precisa el comunicado.

Además, Andrés tendrá que abandonar su residencia real, Royal Lodge.

“Su alquiler del Royal Lodge le ha permitido hasta ahora gozar de amparo legal para seguir residiendo allí. Se le ha notificado formalmente que debe renunciar a ese arrendamiento y que será trasladado a una residencia privada. Estos actos de censura se han vuelto necesarios, ante el hecho de que él continúa negando todas las acusaciones en su contra”, afirma el comunicado.

“Sus Majestades quieren dejar claro que sus pensamientos y todo su afecto están, y siempre estarán, con las víctimas y los supervivientes de todo tipo de abuso”, concluye.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c5yl5nj86r5o
El príncipe Andrés ha sido mencionado en diferentes ocasiones en el juicio contra Jeffrey Epstein.
El príncipe Andrés ha sido mencionado en diferentes ocasiones en el juicio contra Jeffrey Epstein.

Hace un par de días, nuevas revelaciones de la BBC habían vuelto a encender la polémica en torno al hermano del rey, tras conocerse que en 2006 alojó en su residencia de Windsor al financiero Jeffrey Epstein —entonces ya buscado por la justicia estadounidense por abuso sexual de menores—, al exproductor de cine Harvey Weinstein y a la socialité británica Ghislaine Maxwell.

Según la investigación difundida este martes, los tres fueron recibidos en Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones que Andrés ocupa desde 2003 sin pagar alquiler, con motivo del baile de disfraces por los 18 años de la princesa Beatriz, celebrado dos meses después de que se emitiera en Estados Unidos una orden de arresto contra Epstein.

Hasta ahora se sabía que Epstein, Maxwell y Weinstein habían asistido al evento principal en el castillo de Windsor, pero no que habían pasado por la residencia privada del duque de York, algo que terminó de confirmar una foto divulgada por la BBC. Allí se los ve a los tres juntos en los jardines de Royal Lodge, la residencia que ahora Andrés deberá abandonar, antes de la fiesta.

Apenas ocho días después de ese encuentro, Epstein fue arrestado en Florida por delitos de abuso sexual a menores, el inicio de una larga cadena de acusaciones que terminarían con su encarcelamiento y posterior muerte en 2019.

1648828850239.webp
El príncipe Andrés volvió a ser visto en público tras un acuerdo extrajudicial con la estadounidense Virginia Giuffre, que le acusó de agresión sexual cuando ella era menor de edad
El príncipe Andrés volvió a ser visto en público tras un acuerdo extrajudicial con la estadounidense Virginia Giuffre, que le acusó de agresión sexual cuando ella era menor de edad

Andrés, quien mantiene una amistad de décadas con Ghislaine Maxwell, intenta desde hace años desmarcarse de su relación con Epstein.

En 2022, el duque se vio obligado a apartarse de la vida pública tras el escándalo judicial derivado de las acusaciones de Virginia Giuffre, quien lo señaló de haber abusado de ella cuando era menor de edad. Andrés negó siempre los hechos, pero alcanzó un acuerdo extrajudicial con la demandante.

El Observador y agencias

