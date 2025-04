Federico Paz habló sobre una dolorosa pérdida: "Hubo circunstancias de mi vida que me hicieron perder la fe"

La astróloga destacó durante la entrevista la apretura y el respeto del periodista sobre su campo de trabajo: "Es un compañero que desde el principio no cree en la astrología pero me ha respectado siempre. Eso es algo que admiro muchísimo".

"No sé si creo o no creo en la astrología, en definitiva vos hablás y yo presto atención", le dijo Paz y explicó que el escepticismo excede a las cuestiones astrológicas: "La vida me ha vuelto bastante escéptico. No solo en cuestiones que tienen que ver con la astrología y el tarot, hubo circunstancias de mi vida que me hicieron perder la fe".