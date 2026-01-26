La comparsa donde desfiló Laura Alonsopérez denunció agresiones al colectivo: "Una sociedad que se burla de la discapacidad tiene mucho que aprender"

"Repudiamos enérgicamente las agresiones , burlas y ofensas vertidas en redes sociales por personas que, amparadas en el anonimato o en la ignorancia, atacan no solo a nuestro colectivo sino, de forma directa y violenta, a las personas con discapacidad que lo integramos ", expresaron desde la comparsa Balelé .

"Estas expresiones no son opiniones: son actos de discriminación, de desprecio y de violencia simbólica que reproducen estigmas históricos y vulneran derechos básicos. Resultan aún más graves cuando se dirigen a quienes, día a día, construimos espacios de participación, creación artística y pertenencia desde el esfuerzo, la constancia y la dignidad".

La agrupación es la primera comparsa inclusiva del Uruguay , fundada hace 10 años la agrupación promueve la integración de personas con discapacidad y se ha ganado un lugar en el calendario de actividades de Carnaval al desfilar fuera de concurso tanto en la apertura del Concurso Oficial como en el Desfile de Llamadas.

Originaria del barrio Prado, la comparsa surgió como un espacio de trabajo con personas ciegas y luego se fue abriendo para recibir a cualquiera que quisiera formar parte del conjunto. Actualmente son parte de la comparsa personas con discapacidad visual, sordas, sordociegas, personas con síndrome de Down así como artistas con discapacidad motriz y personas sin discapacidad.

"Balelé representa valores fundacionales de nuestra cultura: solidaridad, compromiso, trabajo colectivo, respeto por la diversidad, talento y reconocimiento de las capacidades de todas las personas, más allá de cualquier condición. Nuestra trayectoria es pública, sostenida y coherente, y habla por sí misma", expresaron en un comunicado firmado por sus directores: Silvia Iroldi, Paula Trías y Gabriel Seara.

El pasado jueves los integrantes de la comparsa fueron acompañados por Laura Alonsopérez, coreógrafa y esposa del presidente de la República, quien se refirió previo al comienzo del desfile a la tarea de Balelé en la inclusión de personas con discapacidad.

Laura Alonsopérez en el Desfile Inaugural del Carnaval 2026 Foto: Gastón Britos / FocoUy

La comparsa aclaró en el comunicado que el colectivo "no responde a intereses ni a banderas partidarias". "No se embandera con ningún partido político ni es financiado por fuerzas políticas. Nuestra única filiación es con la cultura, los derechos humanos y la inclusión real, no declamada", sostienen.

"No vamos a naturalizar el odio, la burla ni la deshumanización. No vamos a callarnos frente a la violencia. Y no vamos a permitir que se ataque impunemente a quienes históricamente hemos sido excluidos. Seguiremos ocupando el espacio público con candombe, con cuerpos diversos, con tambores, con trabajo y con comunidad. Porque la inclusión no se predica, se practica. Y porque una sociedad que se burla de la discapacidad es una sociedad que aún tiene mucho que aprender", concluyó.