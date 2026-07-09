La frase que inmortalizó el amor de Bonnie Tyler por Uruguay en su única visita al país

La muerte de Bonnie Tyler , informada este jueves a los 75 años en Portugal , reavivó el recuerdo de su única presentación en Uruguay y de una frase que quedó grabada entre sus seguidores: "¿Por qué demoraron tanto en invitarme?" .

La cantante británica pronunció esas palabras durante una entrevista con Telenoche (Canal 4), en noviembre de 2022, cuando expresó su sorpresa por haber llegado al país recién después de más de cuatro décadas de carrera.

La intérprete de Total Eclipse of the Heart ofreció un concierto en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre , donde repasó sus mayores éxitos.

Murió a los 75 años Bonnie Tyler, la cantante británica de "Total Eclipse of the Heart" que reinó en los años 80

Durante la entrevista con el consignado medio, Bonnie Tyler aseguró que siempre había querido actuar en Uruguay y lamentó no haberlo hecho antes. "¿Por qué demoraron tanto en invitarme?" , preguntó entre risas, una expresión que rápidamente se convirtió en uno de los recuerdos más citados de su paso por el país.

La cantante también destacó el afecto con el que fue recibida y manifestó su deseo de regresar. Aunque continuó realizando giras internacionales durante los años siguientes, esa presentación terminó siendo la única que ofreció en territorio uruguayo.

Bonnie Tyler en Uruguay Leona Producciones.

El espectáculo se realizó el 30 de noviembre de 2022 en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre de Montevideo. Durante el concierto interpretó canciones emblemáticas como It's a Heartache, Holding Out for a Hero y el cierre llegó con Total Eclipse of the Heart, el mayor éxito de su carrera.

¿De qué murió Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler falleció a raíz de complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica intestinal realizada de urgencia en mayo, luego de que los médicos detectaran una perforación abdominal. Tras la operación, su estado de salud se agravó y fue inducida a un coma para facilitar su recuperación, aunque nunca logró superar completamente el cuadro clínico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bonnie Tyler (@bonnietylerofficial)

De acuerdo con el comunicado difundido por su familia, la cantante murió de manera inesperada en un hospital de Portugal, país donde residía desde hace años junto a su esposo, Robert Sullivan. Su equipo había informado semanas atrás que varios conciertos previstos para 2026 quedaban cancelados debido a la lenta evolución de su recuperación.