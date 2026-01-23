La mitad de los uruguayos evita consumir noticias para "no sentirse mal" y la mayoría se informa por redes sociales, aunque no confía en lo que se publica allí

Siete de cada diez uruguayos se informan a través de las redes sociales, pero solo un 20% confía en lo que ve publicado en esas plataformas. Ese es uno de los resultados de una encuesta realizada por el Núcleo de Investigación en Comunicación de la Universidad ORT sobre el consumo de información en el país , que señala además que la mitad de los entrevistados "evitan" consumir noticias para "no sentirse mal".

La encuesta fue realizada entre el 2 y el 25 de julio de este año y en entrega, luego de publicaciones sobre el consumo de noticias de los uruguayos y la confianza en la inteligencia artificial, se publicó este reporte, elaborado luego de una consulta online a 1063 personas.

Según la encuesta, los tres medios más utilizados para informarse son las redes sociales , que fueron reconocidas como canal de consumo por siete de cada 10 entrevistados, con una mayor incidencia en los públicos más jóvenes; seguidos por buscadores como Google (60%) y las redes de mensajería como Whatsapp o Telegram (59%).

CARNAVAL 2026 Dónde comprar entradas para el concurso de carnaval que comenzará el lunes en el Teatro de Verano y cuánto valen

MURGA Luz verde para Doña Bastarda: INAU revisó el libreto del cuplé y habilitó "para todo público" el espectáculo de la murga

De todas formas, solo un 22% de los uruguayos confía en la información que circula en redes . "La mayoría adopta un uso intensivo pero crítico, consciente de su vulnerabilidad a la desinformación", señalan las conclusiones de la investigación. La mayoría prefiere verificar información en buscadores y en medios tradicionales.

Los medios tradicionales, los más creíbles

La encuesta de ORT señala que a diferencia de lo que ocurre con las redes sociales, los consumidores de noticias confían en lo que les llega a través de medios tradicionales, tanto analógicos como digitales.

Según el reporte, casi el 50% confía en la información que proviene de esos medios, superando incluso el 40% de promedio internacional indicado por el Digital News Report 2025, un estudio global sobre el consumo de medios y noticias.

"La confianza en Uruguay se construye, ante todo, sobre el capital profesional del periodista: para el 49% de las personas, su reputación es el principal criterio para creer en una noticia", agrega el informe de la encuesta.

En cuanto a los medios utilizados para informarse, la mitad de los encuestados indicaron que lo hacen a través de la televisión, ya sea abierta o por cable. La televisión sigue teniendo su fuerza principal entre las personas mayores.

Por detrás de la pantalla de la televisión aparece la de la computadora o la del celular: un 43% señalaron que se informan a través de medios digitales. En tercer puesto aparece la radio, con un 37% de los encuestados indicando su consumo noticioso.

Por detrás vienen las interacciones personales, las aplicaciones de inteligencia artificial, y en último lugar, los diarios en papel.

Redes sociales, influencers e Inteligencia artificial mirados con recelo

Si bien 7 de cada 10 uruguayos reconocen informarse a través de las redes, solo un 22% declararon confiar en la información que les llega allí. Un 24% dijo sentir "desconfianza", mientras que el resto se expresaron como indefinidos sobre este punto.

Los contenidos que llegan a través de redes de mensajería y los videos de redes sociales fueron señalados como los que más sospechas generan, por lo difícil que es trazar su origen y su veracidad.

Por su parte, "las publicaciones de influencers generan desconfianza en uno de cada cinco encuestados, reflejando una percepción crítica sobre la mezcla entre opinión personal, publicidad y entretenimiento".

En el caso de la inteligencia artificial, no tiene por ahora demasiada confianza entre los consumidores. Más de la mitad de los encuestados dijeron que "no confiarían" en una información que haya sido producida con herramientas de IA. "Hoy el sello IA funciona más como advertencia que como atributo positivo", indica la encuesta.

Evitar noticias

En los últimos años se consolidó un fenómeno vinculado a la adicción a las noticias negativas, que en inglés fue bautizado como doomscrolling.

En Uruguay parece estar imperando el fenómeno opuesto: la encuesta señala que un 45% de los consultados "evita noticias con frecuencia o regularidad". Casi la mitad de los uruguayos se aleja voluntariamente de la información, algo que desde ORT señalan que puede estar vinculado a "la saturación informativa y el clima emocional negativo asociado a las noticias, combinada especialmente con la creciente desconfianza y el cansancio informacional".

La encuesta señala que se percibe "una tensión entre el deber de estar informado, y la necesidad de protegerse del exceso de noticias, muchas veces negativas o agobiantes".