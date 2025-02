Laura Canoura y su nuevo disco que nació de una investigación: "Me aburro muy rápidamente, necesito hacer cosas que me generen desafíos"

Canoura explica: “A mí se me ocurrió hacer un proyecto que se llamaba Compositoras Uruguayas Contemporáneas. Felizmente me gané el fondo en 2020, porque en un periodo de pandemia que fue tan difícil para los artistas, yo tuve un ingreso importante y un objetivo, un propósito, que me ocupó la cabeza por completo. Estuve un año y medio escuchando música, escuché a 160 compositoras, a las que accedí por diferentes caminos ”.

WhatsApp Image 2025-02-20 at 11.33.41.jpeg Pata Eizmendi

“Me daba mucha pena que eso quedara ahí, en un cajón del Ministerio. Se había cumplido el cometido, pero me parecía que era algo que tenía que seguir”, cuenta Canoura. Entonces, armó una nueva banda. Cada vez que conforma el grupo que la acompañará en su siguiente proyecto, la cantante prefiere reiniciar su repertorio. Y estaban estas canciones.

Con la colaboración del guitarrista y arreglador del grupo, Juan Pablo Chapital, eligieron seis temas surgidos del proyecto de compositoras, las unieron con tres composiciones de Canoura y otra de Luciano Supervielle (la única del disco compuesta por un hombre), y La mariposa monarca echó a volar.

Grabado en Argentina, y con invitados de esa procedencia (Lisandro Aristimuño, Ricardo Mollo y Nadia Larcher), el disco será presentado el próximo 14 de marzo en el Teatro Solís. Sobre este proyecto, su paso como conductora por TV Ciudad y cómo sigue encontrando la motivación en la música, esta charla de Canoura con El Observador.

¿Nos falta en Uruguay pensar más nuestra música o se está haciendo? Está este proyecto tuyo, el de Florencia Núñez con las canciones de Rocha, incluso ahora Julieta Rada y su disco Candombe, hay búsquedas.

Es como la frase: conoce tu aldea y describirás el mundo. Yo creo que es súper importante eso. Y si uno puede meterlo en un proyecto, en un espectáculo, en un disco, es genial. Yo lo he hecho muchas veces. Por ejemplo, el espectáculo que hicimos de Darnauchans (Las canciones del Zurcidor, junto a Mónica Navarro, Ana Prada y Samantha Navarro), fue zambullirnos en un repertorio que todas conocíamos de sobra. Pero una cosa es conocerlo de escucha y otra cosa es meterse para versionar. Y para mí fue maravilloso hacer eso porque él nos aportó mucho como creador, pero nosotras también aportamos mucho a esas canciones, que se transmitieron a otras generaciones. Es súper importante para el que lo hace y para el que disfruta.

Decís que no es lo mismo escuchar que pensar en interpretarlo. ¿Cómo es tu proceso? ¿En qué momento decís, ‘bueno, ahora sí la puedo cantar’?

Me lleva tiempo. Por suerte cada ensayo y cada toque en vivo para mí es una exploración. Para mí la primera incidencia importante es elegir la tesitura en la que la voy a cantar, y ahí ya estás como haciendo una predicción de lo que tiene que ser el arreglo. Y por otro lado, los ensayos.

Embed - Laura Canora y Ricardo Mollo - Puntos Cardinales

Y en una cuestión más filosófica, ¿sos de pensar en términos de adueñarte de la canción o es como un préstamo?

No, yo siento que es mía. Siento que tengo el derecho de apropiarme de ella, con el respeto que me merece quien la hizo. Pero si la voy a cantar yo tiene que parecerse a mí y no al que la creó. No es un cover, es una versión, acá hay una interpretación. De hecho hice cambios en alguna de las canciones de este disco, en la de Carmen Pi eliminé una estrofa, y Chapital hace unas cosas bellísimas ahí. En la de Samantha Navarro cambiamos un poco la estructura. Yo me siento con el derecho de que si es una versión, tengo que poder hacer eso, con el beneplácito o no del compositor. Por ejemplo, a Vera Sienra creo que no le gustó mucho el camino que había agarrado en Qué pasa con estos humanos, y sin embargo para mí es un arreglo maravilloso, es recontra rutero y me parece que la muestra a un sector de escuchas que de repente de otra manera no hubieran llegado a esa canción.

¿Cómo aparece la imagen de la mariposa monarca, que está en ese poema que recitás en la primera canción del disco?

Runaway, que es la canción que contiene el poema, tiene muchísimos años. Habla del exilio, del que se fue, el que se quedó acá, y hay como un coro griego que comenta toda la situación. Habíamos intentado hacerla con la banda anterior y no nos convencía, no le encontrábamos la vuelta, es una canción así como rutera también, pero que tenía que tener una conclusión. Y como en el disco anterior yo me animé a poner palabras habladas, pero con poemas de otros, se me ocurrió probar con esto. Nos recontra gustó, es un poema que es mucho más contemporáneo, son hechos reales, solo que dichos poéticamente. Yendo hacia el cumpleaños de mi sobrina nieta mayor me encontré realmente una mariposa monarca en pleno invierno montevideano, en el piso, y la agarré. Mi familia es medio mística con eso, hemos tenido algunas historias con los pájaros y las ausencias, y yo lo asocié con mi papá. Quedó un poema que a mí me gusta mucho y que hace un buen match porque habla también de ausencias de alguna manera, de otras ausencias. Empecé a pensar un poco, a investigar alrededor de la mariposa monarca y me di cuenta que para mí la mariposa es un ser como muy femenino, empecé a pensar todo el proceso que vive, que es tan efímera, pero que atraviesa 5.000 kilómetros para llegar a su destino, sobreviven muy pocas. Me empecé a sentir identificada con todo eso. Y aprendí cosas que tienen que ver con las alas y los colores y como se orientan cuando no hay sol, son maravillosas.

Embed - RUNAWAY

Esto de la palabra hablada, de esta faceta narradora, ¿cómo llega a tu música?

Me encanta y lo he desarrollado un poco con el programa que tengo en Radio Cultura, Cantoras. Te diría que la parte que más disfruto de la preparación del programa es armar el comienzo, donde me doy la posibilidad de hacer un speech un poco más largo, que muchas veces arranca de cosas que no tienen nada que ver, y en la evolución del texto va derivando en lo que va a motivar el programa. He podido explorar mucho con eso. No es una cosa que hago habitualmente, me gusta. Me parece que la voz hablada es tan importante como la voz cantada como una artista.

Además del ciclo en radio, en 2024 fuiste conductora de Canciones como tatuajes en TV Ciudad, venís de unos años muy mediáticos. ¿Cómo ha sido para vos esta experiencia?

Canciones como tatuajes fue todo un desafío, porque yo con cantar más o menos me defiendo, pero conducir nunca lo había hecho en mi vida, y entrevistar colegas menos que menos. Dudé mucho, me dio mucho temor hacerlo, pero TV Ciudad tiene muchos años, tiene un equipo muy sólido donde cualquier duda que vos tengas siempre habrá alguien que te ayudará a evacuarla. Aprendí mucho y tenía claro que yo no iba a ser una periodista entrevistando, sino que iba a ser como una curiosa con los colegas. La sensación que tuve es que la gente iba a estar espiando un camarín donde vos te juntás con los colegas y les preguntás ‘¿cómo hiciste eso? ¿y cómo lo resolviste? ¿y tal parte?’ y terminar eso con una versión de esas canciones que para mí fueron tan importantes como escucha, y poder hacer nuestra versión.

Embed - Canciones como tatuajes - Ruben Rada - Knak

La intérprete y la compositora, ¿cómo se llevan dentro tuyo?

Bárbaro. La compositora es muy viva, se descansa mucho en el trabajo del intérprete porque es mucho más fácil ser intérprete que ser compositora. Como compositora vos tenés que estarte desafiando todo el tiempo para mejorar paso a paso y no repetirte, es muy difícil no repetirse, sobre todo con las canciones que calaron profundo en la gente. En cambio como intérprete yo me puedo dar el lujo de ir cambiando de proyecto en proyecto, de hacer un disco como Cantorcita y pasar a este disco más rockero y volver de repente a otra cosa. La intérprete sostiene a la compositora. Yo soy muy lenta componiendo, me lleva mucho tiempo.

¿Eso es lo que te sigue motivando, esta posibilidad de estar cambiando todo el tiempo?

Sí, me encanta. Me aburro muy rápidamente. Entonces necesito ir haciendo cosas que me vayan generando desafíos. De hecho, este espectáculo que vamos a hacer ahora, el 14 en el Solís, es un espectáculo que parecería que no, pero es la primera vez de una cantidad de cosas, es la primera vez que tengo una cantidad de invitados importantes, y la mariposa monarca es muy inspiradora en lo musical y en lo visual también. Y entonces están trabajando unas visuales alucinantes. Yo voy a tener por primera vez un merchandising que nunca tuve, que no van a ser ni camisetas ni tazas. Entonces siento que como que hay una serie de cosas que hicieron que subiera un escaloncito, que no es fácil después de tantos años. Además porque nunca pienso en eso, nunca pienso en el éxito, no puedo, no me sale. Las veces que he pensado en eso me ha ido muy mal. O sea que tengo que dejar fluir, que sea lo que sea. Y con la certeza de que si yo estoy convencida y el equipo que labura conmigo está convencido, va a haber mucha gente que también va a estar convencida del disco y del espectáculo.