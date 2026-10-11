Llamadas de Admisión: La Nueva Escuela logró el mejor puntaje y está la lista de 23 comparsas clasificadas

La comparsa La Nueva Escuela fue la que logró el mejor puntaje en las Llamadas de Admisión , instancia desarrollada este fin de semana y clasificatoria para el Desfile de Llamadas de 2027 , en la que compitieron 32 formaciones en pos de obtener uno de los 23 cupos disponibles.

En la lista de 23 clasificadas hay nueve formaciones candomberas procedentes del interior que, sumadas a las otras dos del interior ya clasificadas (ver más adelante), determina que en las próximas Llamadas habrá 35 comparsas montevideanas y 11 de otros departamentos.

Este año este espectáculo, desarrollado en el Prado de Montevideo, se denominó "Rafael Martínez Crosa", en homenaje al artista maragato recientemente fallecido, quien estaba previsto fuese nuevamente jurado en esta competencia carnavalera.

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Llamadas de Admisión "Rafael Martínez" con 23 cupos para 32 comparsas que quieren llegar a febrero

"Hemos vivido dos jornadas hermosas (...), un desfile muy sentido por el fallecimiento de Rafael Martínez, para todo el grupo de jurados y para todo el colectivo del candombe", dijo Alfredo Leiros, presidente del jurado, previo a informar los puntajes acumulados.

Las comparsas, a razón de 16 este sábado 10 de octubre y 16 este domingo 11, desfilaron cada una durante 20 minutos por la Av. Delmira Agustini desde la Av. Buschental a la Av. León Ribeiro.

Se trata de una actividad organizada por la Intendencia de Montevideo (IM) junto con la Asociación Uruguaya de Candombe y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay.

El Desfile de Llamadas de 2027 se realizará el viernes 5 y el sábado 6 de febrero.

Puntajes de las Llamadas de Admisión

La Nueva Escuela 1367 Samburu Morán (Fray Bentos, Río Negro) 1335 Malanque 1318 La Mazumba 1277 La Gozadera 1249 Lonjas de San Marcos (Las Piedras, Canelones) 1226 La Generación Lubola (Maldonado) 1215 La Josefina (San José) 1206 La Negra (Maldonado) 1191 Eco de Tambores (Carmelo, Colonia) 1182 Kimbundu (Durazno) 1175 La Dionisio Díaz 1159 Ubuntu 1158 Hay Q' Darle 1158 Lonjas de Inve 1157 Fortaleza Candombera 1149 Rosario 250 (Rosario, Colonia) 1141 Lonjas de Belgrano 1137 Lonjas de Vera 1129 Makondo 1122 Hechiceros (Young, Río Negro) 1117 El Sonar 1098 La Nueva Z Candombera 1073 La Que Toca 1071 Son del Norte 1071 De San Carlos (San Carlos, Maldonado) 1036 Kindu 1033 Mandela (Durazno) 991 Rugir del Varona (Durazno) 975 La Bámbula 969 La Vía 957 Ekundayo (Rocha) 945

Nota: para las Llamadas de 2027 clasificaron las 23 primeras, las ubicadas en los puestos 24 y 25 participarán en calidad de invitadas (todas deben confirmar que utilizarán el cupo logrado) y en los dos casos en los que hubo empates se definió el orden con base en quien ganó el rubro 1, tal como lo establece el reglamento.

El jurado

El jurado, presidido por Leiros, calificó en tres rubros: rubro 1, cuerda de tambores, integrado por Alejandro Simone, Jorge Damseaux, Leticia Tazzi y Pedro Tabárez; rubro 2, cuerpo de baile, desplazamiento y personajes típicos, integrado por Alejandra Clavijo, Claudia Silva, Julio González y Paola Garabedian; y todos evaluaron en el rubro tres, visión global del espectáculo. Una novedad en este año fue que no hubo necesidad de aplicar sanciones por faltas reglamentarias.

#LlamadasDeAdmisión Rafael Martínez Crosa



Así comienza la primera jornada de borocotó chas chas en el Prado



¡Venite que recién empieza!

Av. Delmira Agustini y Av. Buschental pic.twitter.com/buAkKKObxH — Intendencia de MVD (@montevideoIM) October 10, 2026

Las 23 que ya habían clasificado

Cuareim 1080

Valores

Yambo Kenia

Cenceribó

Lonjas de Ciudad Vieja

La Unicandó

Más que lonja

Nimba

La Sara del Cordón

Integración

La Tangó

Candonga Africana (La Paz y Las Piedras, Canelones)

La Jacinta

Lonjas de Cuareim

Batea de Tacuarí

La Fuerza

La Rodó

Kalumkembé

Barrica

Elegguá

Afrocan (Durazno)

La Facala

La Sombra

Nota: estas 23 clasificaron automáticamente al Desfile de Llamadas de 2027 por haber sido las 23 mejores del desfile realizado en febrero de 2026.

Fuentes: IM / El Observador