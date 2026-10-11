Llamadas de Admisión: La Nueva Escuela logró el mejor puntaje y está la lista de 23 comparsas clasificadas

La comparsa La Nueva Escuela fue la que logró el mejor puntaje en las Llamadas de Admisión, instancia desarrollada este fin de semana y clasificatoria para el Desfile de Llamadas de 2027, en la que compitieron 32 formaciones en pos de obtener uno de los 23 cupos disponibles.
En la lista de 23 clasificadas hay nueve formaciones candomberas procedentes del interior que, sumadas a las otras dos del interior ya clasificadas (ver más adelante), determina que en las próximas Llamadas habrá 35 comparsas montevideanas y 11 de otros departamentos.
Este año este espectáculo, desarrollado en el Prado de Montevideo, se denominó "Rafael Martínez Crosa", en homenaje al artista maragato recientemente fallecido, quien estaba previsto fuese nuevamente jurado en esta competencia carnavalera.
Leiros: "Un desfile muy sentido"
"Hemos vivido dos jornadas hermosas (...), un desfile muy sentido por el fallecimiento de Rafael Martínez, para todo el grupo de jurados y para todo el colectivo del candombe", dijo Alfredo Leiros, presidente del jurado, previo a informar los puntajes acumulados.
Las comparsas, a razón de 16 este sábado 10 de octubre y 16 este domingo 11, desfilaron cada una durante 20 minutos por la Av. Delmira Agustini desde la Av. Buschental a la Av. León Ribeiro.
Se trata de una actividad organizada por la Intendencia de Montevideo (IM) junto con la Asociación Uruguaya de Candombe y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay.
El Desfile de Llamadas de 2027 se realizará el viernes 5 y el sábado 6 de febrero.
Puntajes de las Llamadas de Admisión
- La Nueva Escuela 1367
- Samburu Morán (Fray Bentos, Río Negro) 1335
- Malanque 1318
- La Mazumba 1277
- La Gozadera 1249
- Lonjas de San Marcos (Las Piedras, Canelones) 1226
- La Generación Lubola (Maldonado) 1215
- La Josefina (San José) 1206
- La Negra (Maldonado) 1191
- Eco de Tambores (Carmelo, Colonia) 1182
- Kimbundu (Durazno) 1175
- La Dionisio Díaz 1159
- Ubuntu 1158
- Hay Q' Darle 1158
- Lonjas de Inve 1157
- Fortaleza Candombera 1149
- Rosario 250 (Rosario, Colonia) 1141
- Lonjas de Belgrano 1137
- Lonjas de Vera 1129
- Makondo 1122
- Hechiceros (Young, Río Negro) 1117
- El Sonar 1098
- La Nueva Z Candombera 1073
- La Que Toca 1071
- Son del Norte 1071
- De San Carlos (San Carlos, Maldonado) 1036
- Kindu 1033
- Mandela (Durazno) 991
- Rugir del Varona (Durazno) 975
- La Bámbula 969
- La Vía 957
- Ekundayo (Rocha) 945
Nota: para las Llamadas de 2027 clasificaron las 23 primeras, las ubicadas en los puestos 24 y 25 participarán en calidad de invitadas (todas deben confirmar que utilizarán el cupo logrado) y en los dos casos en los que hubo empates se definió el orden con base en quien ganó el rubro 1, tal como lo establece el reglamento.
El jurado
El jurado, presidido por Leiros, calificó en tres rubros: rubro 1, cuerda de tambores, integrado por Alejandro Simone, Jorge Damseaux, Leticia Tazzi y Pedro Tabárez; rubro 2, cuerpo de baile, desplazamiento y personajes típicos, integrado por Alejandra Clavijo, Claudia Silva, Julio González y Paola Garabedian; y todos evaluaron en el rubro tres, visión global del espectáculo. Una novedad en este año fue que no hubo necesidad de aplicar sanciones por faltas reglamentarias.
Las 23 que ya habían clasificado
- Cuareim 1080
- Valores
- Yambo Kenia
- Cenceribó
- Lonjas de Ciudad Vieja
- La Unicandó
- Más que lonja
- Nimba
- La Sara del Cordón
- Integración
- La Tangó
- Candonga Africana (La Paz y Las Piedras, Canelones)
- La Jacinta
- Lonjas de Cuareim
- Batea de Tacuarí
- La Fuerza
- La Rodó
- Kalumkembé
- Barrica
- Elegguá
- Afrocan (Durazno)
- La Facala
- La Sombra
Nota: estas 23 clasificaron automáticamente al Desfile de Llamadas de 2027 por haber sido las 23 mejores del desfile realizado en febrero de 2026.
Fuentes: IM / El Observador