Más premios del teatro uruguayo: Plantar bandera fue la mejor obra del 2025 para el Colectivo de Críticos Independientes

En el Centro Cultural Terminal Goes, el Colectivo de Críticos Independientes dio a conocer los ganadores de los Premios Podestá 2025, distinciones que reconocen el trabajo más destacado de la temporada teatral uruguaya.
La obra Plantar bandera fue la producción más reconocida de la noche y se llevó varios de los premios centrales, entre ellos el premio al mejor Espectáculo, la mejor dirección, elenco, música original y texto de autor nacional.
Los Premios Podestá, otorgados por este colectivo creado originalmente en 2023, tuvieron su primera edición ese año y "buscan visibilizar y reconocer el trabajo de creadoras, creadores, elencos e instituciones que sostienen la actividad teatral en Uruguay, abarcando tanto el plano artístico como el técnico y la gestión".
Dirección
- Federico Silva – Plantar bandera
Elenco
Iluminación
- Martín Siri – Alguien que no está
Música original
- Albino Almirón – Plantar bandera
Ambientación sonora
- Miguel Nieto – Fiesta Patria
Escenografía
- Dante Alfonzo – Ricardo III
Vestuario
- Alondra Pereira – Fiesta Patria
Revelación
Texto de autor nacional
- Federico Silva – Plantar bandera
Diseño audiovisual
- Renata Sienra – La dama boba
Diseño de programa y comunicación
- Zelmar Borrás y Federico Murro – No nos pasa nada
Actuación en unipersonal
- Domingo Milesi – Alguien que no está
- Soledad Frugone – Kassandra
Actuación destacada de la temporada
- Jimena Pérez – Los derechos de la salud, Carne viva, Los pálidos
- Carlos Rompani – Un hombre torcido, Animales de dios, Un tren quebrando la siesta, Matita
Mejor actuación
- Myriam Gleijer – La reina de la belleza de Leenane
- Andrés Papaleo – Carne viva
- Néstor Guzzini – Plantar bandera
- Carla Moscatelli – Díptico de los padres
Menciones Rubén Castillo
- Walter Rey
- Myriam Gleijer
- IAM 25 Años
- Coloquio Internacional de Teatro
- Ensayo abierto
- Grupo Babilonia
- Teatro Sin Fogón