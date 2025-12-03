Dólar
/ Cultura y Espectáculos / TEATRO

Más premios del teatro uruguayo: Plantar bandera fue la mejor obra del 2025 para el Colectivo de Críticos Independientes

El Colectivo de Críticos Independientes entregó los premios Podestá 2025, una nueva edición de un galardón que inauguraron en 2023

3 de diciembre 2025 - 16:29hs
Plantar bandera

Plantar bandera

En el Centro Cultural Terminal Goes, el Colectivo de Críticos Independientes dio a conocer los ganadores de los Premios Podestá 2025, distinciones que reconocen el trabajo más destacado de la temporada teatral uruguaya.

La obra Plantar bandera fue la producción más reconocida de la noche y se llevó varios de los premios centrales, entre ellos el premio al mejor Espectáculo, la mejor dirección, elenco, música original y texto de autor nacional.

Los Premios Podestá, otorgados por este colectivo creado originalmente en 2023, tuvieron su primera edición ese año y "buscan visibilizar y reconocer el trabajo de creadoras, creadores, elencos e instituciones que sostienen la actividad teatral en Uruguay, abarcando tanto el plano artístico como el técnico y la gestión".

Todos los ganadores del Premios Podestá 2025

Espectáculo

  • Plantar bandera

Dirección

  • Federico SilvaPlantar bandera

Elenco

  • Plantar bandera

Iluminación

  • Martín SiriAlguien que no está

Música original

  • Albino AlmirónPlantar bandera

Ambientación sonora

  • Miguel NietoFiesta Patria

Escenografía

  • Dante AlfonzoRicardo III

Vestuario

  • Alondra PereiraFiesta Patria

Revelación

  • Mauro MónicoCalacatta

Texto de autor nacional

  • Federico SilvaPlantar bandera

Diseño audiovisual

  • Renata SienraLa dama boba

Diseño de programa y comunicación

  • Zelmar Borrás y Federico MurroNo nos pasa nada

Actuación en unipersonal

  • Domingo MilesiAlguien que no está
  • Soledad FrugoneKassandra

Actuación destacada de la temporada

  • Jimena PérezLos derechos de la salud, Carne viva, Los pálidos
  • Carlos RompaniUn hombre torcido, Animales de dios, Un tren quebrando la siesta, Matita

Mejor actuación

  • Myriam GleijerLa reina de la belleza de Leenane
  • Andrés PapaleoCarne viva
  • Néstor GuzziniPlantar bandera
  • Carla MoscatelliDíptico de los padres

Menciones Rubén Castillo

  • Walter Rey
  • Myriam Gleijer
  • IAM 25 Años
  • Coloquio Internacional de Teatro
  • Ensayo abierto
  • Grupo Babilonia
  • Teatro Sin Fogón
Temas:

Teatro Obra de teatro

