Más premios del teatro uruguayo: Plantar bandera fue la mejor obra del 2025 para el Colectivo de Críticos Independientes

En el Centro Cultural Terminal Goes, el Colectivo de Críticos Independientes dio a conocer los ganadores de los Premios Podestá 2025, distinciones que reconocen el trabajo más destacado de la temporada teatral uruguaya.

La obra Plantar bandera fue la producción más reconocida de la noche y se llevó varios de los premios centrales, entre ellos el premio al mejor Espectáculo, la mejor dirección, elenco, música original y texto de autor nacional.

Los Premios Podestá, otorgados por este colectivo creado originalmente en 2023, tuvieron su primera edición ese año y "buscan visibilizar y reconocer el trabajo de creadoras, creadores, elencos e instituciones que sostienen la actividad teatral en Uruguay, abarcando tanto el plano artístico como el técnico y la gestión".

Todos los ganadores del Premios Podestá 2025 Espectáculo

Plantar bandera Dirección Federico Silva – Plantar bandera Elenco Plantar bandera Iluminación Martín Siri – Alguien que no está Música original Albino Almirón – Plantar bandera Ambientación sonora Miguel Nieto – Fiesta Patria Escenografía Dante Alfonzo – Ricardo III Vestuario Alondra Pereira – Fiesta Patria Revelación Mauro Mónico – Calacatta Texto de autor nacional Federico Silva – Plantar bandera Diseño audiovisual Renata Sienra – La dama boba Diseño de programa y comunicación Zelmar Borrás y Federico Murro – No nos pasa nada Actuación en unipersonal Domingo Milesi – Alguien que no está

– Alguien que no está Soledad Frugone – Kassandra Actuación destacada de la temporada Jimena Pérez – Los derechos de la salud, Carne viva, Los pálidos

– Los derechos de la salud, Carne viva, Los pálidos Carlos Rompani – Un hombre torcido, Animales de dios, Un tren quebrando la siesta, Matita Mejor actuación Myriam Gleijer – La reina de la belleza de Leenane

– La reina de la belleza de Leenane Andrés Papaleo – Carne viva

– Carne viva Néstor Guzzini – Plantar bandera

– Plantar bandera Carla Moscatelli – Díptico de los padres Menciones Rubén Castillo Walter Rey

Myriam Gleijer

IAM 25 Años

Coloquio Internacional de Teatro

Ensayo abierto

Grupo Babilonia

Teatro Sin Fogón