/ Cultura y Espectáculos / FESTIVAL DE JAZZ

Festival de Jazz de Montevideo 2025: la grilla completa de artistas nacionales e internacionales que tocan esta semana

La nueva edición del Festival de Jazz de Montevideo, organizado por Jazz Tour, se desarrollará en cuatro salas de la ciudad con músicos uruguayos e internacionales

3 de diciembre 2025 - 16:49hs
Pedro Jóia & 100 paredes se presenta en el Festival de Jazz de Montevideo

Pedro Jóia & 100 paredes se presenta en el Festival de Jazz de Montevideo

El Festival de Jazz de Montevideo se ha convertido en un clásico de la ciudad. Cuatro días cargados de actividades de artistas uruguayos y visitas internacionales con la intención de compartir la música en vivo.

La 18° edición del festival organizado por Jazz Tour comienza este jueves con la celebración del aniversario del histórico Hot Club de Montevideo y continúa en cuatro salas de la ciudad con presentaciones que pondrán el foco sobre el vínculo del jazz y la música uruguaya así como su influencia internacional.

El cierre estará a cargo de la MVD Big Band el próximo domingo. Las entradas están a la venta en Tickantel.

La grilla del Festival de Jazz de Montevideo

Jueves 4

Hot Club de Montevideo
Sala Zitarrosa. 19:30

El colectivo de músicos del Hot Club de Montevideo, fundado en 1950 por el músico Francisco “Paco” Mañosa, es el colectivo de jazz más antiguo en funcionamiento en Sudamérica. Y este jueves celebra sus 75 años con la participación del trompetista, compositor y arreglista chileno Juan Pablo Salvo.

La actividad continúa con una Jam Session en El Patio Mvd (Edil Hugo Prato 2216) a cargo del Hot Club a las 22:00.

Viernes 5

Giovanni Mirabassi y Rosario Giuliani - Live & Kicking
 Sala Zitarrosa – 20:30

Giovanni Mirabassi (piano) y Rosario Giuliani (saxofón) presentan Live & Kicking, un proyecto musical que celebra la excelencia del jazz italiano e internacional con un repertorio de piezas que abarcan desde composiciones originales hasta interpretaciones únicas de grandes clásicos.

Embed

Cyril Atef - Papatef
 Cultural de la Alianza Francesa – 21:00

El baterista, percusionista y compositor Cyril Atef, nacido en Berlín en 1968, de madre francesa y padre iraní, se presenta con su proyecto Papatef.

El hombre que toca simultáneamente la percusión, las cajas de ritmos, los platos y usa la voz como instrumento, es conocido por el público por sus múltiples aventuras musicales con Vincent Segal (Bumcello), pero también por su proyecto CongopunQ o sus colaboraciones con Matthieu Chedid y Gotan Project.

Sábado 6

Orquesta Departamental de Canelones
 Teatro Solís, Sala Zavala Muniz – 19:30

La Orquesta Departamental de Canelones llega al Festival de Jazz de Montevideo con Vísperas de un Centenario, un concierto que celebra la obra de George Gershwin y Kurt Weill.

El programa, concebido en arreglos para big band y con voz femenina, invita a redescubrir piezas atemporales inspirando a músicos tan disímiles como Deep Purple, The Doors, Caetano Veloso, Rubén Blades, Nina Simone, Sinéad O'Connor y Michael Bublé. Un encuentro entre la tradición y modernidad.

Pedro Joia y 100 paredes
 Teatro Solís, sala principal – 21:00

Durante el año 2025 se conmemora el todo el mundo el centenario del nacimiento de Carlos Paredes (1925-2004), figura clave y genio de la guitarra portuguesa, que contribuyó con su vasto repertorio a la apreciación y popularización a la música instrumental en Portugal.

El concierto Pedro Jóia & 100 Paredes, con la actuación del trío de Bruno Costa (guitarra portuguesa), Nuno Botelho (guitarra clásica) y André Varandas (piano y bajo), invitado el guitarrista Pedro Jóia y el percusionista Mauro Clavijo invitado por Uruguay.

Embed

Domingo 7

Electric Miles
Teatro Solís, Sala Zavala Muniz – 19:30

El guitarrista uruguayo Juan Pablo Chapital propone Electric Miles, un tributo a la época eléctrica del trompetista Miles Davis que fascinado por el rock, el funk y el soul, agregado a su música guitarras y bajos eléctricos, teclados y otros instrumentos electrónicos, alejándose del sonido acústico tradicional del jazz.

El grupo lo integran Juan Pablo Chapital en guitarra, Ignacio Labrada en teclados, Martín Ibarburu en batería, Marco Messina en bajo, Mauro Rodríguez en percusión, Javier Olivera en trompeta y Gabo Manzanarez en saxo alto.

MVD Big Band
Teatro Solís, sala principal – 21:00

La MVD Big Band se presentará en el Teatro Solís con un concierto con arreglos de compositores uruguayos y música original. La banda ofrecerá una noche de jazz y música uruguaya con 17 músicos en escena.

Temas:

Festival de Jazz

