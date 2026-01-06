Teatro y danza con entrada libre en la capital: estas son las obras que podés ver gratis en el festival Montevideo de las Artes

El universo de Ana

Montevideo es actualmente la sede funciones de teatro y espectáculos de danza con entrada libre en la décimo segunda edición del festival Montevideo de las Artes que se extenderá hasta el 30 de enero en 12 salas de la ciudad.

Los 21 espectáculos a los que se podrá acceder de forma gratuita fueron seleccionados a través del llamado a proyectos del Programa Fortalecimiento de las Artes realizado por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo en coordinación con la Asociación de Danza del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Actores y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes.

La programación incluye propuestas para infancias como Andreina cruza montañas, una obra infantil sobre la migración que sigue a una niña de 8 años que deja Uruguay para mudarse a Chile; Paco y Amarú que relata el encuentro histórico entre Europa y América a través de los personajes de un niño español y una niña indígena o El universo de Ana, un recorrido poético, visual y profundamente humano a través del universo interno de su protagonista.

Andreinacruzamontañas También espectáculos para un público adulto como Animales de Dios, la obra inspirada en el caso de fraude de Conexión Ganadera atravesada por humor ácido, música y desbordes performáticos; Transfábulas, la primera puesta en escena nacional de una obra con dramaturgia, dirección y elenco travesti-trans con seis cuadros-monólogos que buscan acercar al público relatos crudos propios de la vivencia de las identidades que se fugan a la norma del género o Nidos de Humo, un híbrido entre teatro y danza que se estructura como una audición ficticia en la que los participantes deben demostrar su "idoneidad" para ser madres y padres, poniendo en cuestión los modelos de crianza, los ideales de cuidado y las exigencias culturales que los rodean.

animalesdedios_0 Además de obras para todo público como Boletería, un espectáculo en el que dos hinchas fanáticos de Rampla Juniors se encuentran para sacar las entradas del partido que podría llevar a su club al descenso pero es mucho más; Historias danzadas, un espectáculo de danza folklórica ambientada en el Uruguay de 1800 o Primor, una obra de danza contemporánea que invita al público a contemplar la belleza que habita en el caos y lleva consigo algunas preguntas: "¿Qué capacidad tenemos de adaptarnos ante algo novedoso? ¿Cuán dispuestos/as estamos a dejarnos transformar? ¿Es posible no hacerlo?". Primor Las obras iteran entre el Centro Cultural Artesano, Centro Cultural Florencio Sánchez, Centro Cultural La Experimental, Centro Cultural Terminal Goes, Complejo Sacude, Espacio Modelo, Sala Lazaroff, Sala Verdi, Parque Villa Dolores, Teatro El Galpón, Teatro El Tinglado y Teatro La Candela. Montevideo de las Artes: todas las obras del festival de verano A río revuelto, la culpa es del carancho

Voz y voto La grilla con la información día con día del festival, horarios y salas se puede encontrar en este enlace.