Álvaro Navia le respondió a Gaspar Valverde y aclaró el vínculo laboral que tuvieron: "Nunca fuimos amigos"

" Nosotros nunca fuimos amigos , si fuimos buenos compañeros. Cuando vos tenés más asiduidad con esa persona, después entablas una relación, pero yo no conozco a familia, yo no conozco la casa, yo nunca fui a un cumpleaños, nunca vino a mi casa. Teníamos una relación de trabajo ", afirmó.

"¿Pero qué pasa? Cuando yo voy a Canal 10 a tener una reunión, me dicen, mira, la peluquería no, queremos hacer Polémica en el bar. Armo una reunión con Gustavo Sofovich. Se juntó Gustavo Sofovich con Canal 10 y arreglaron hacer Polémica en el bar. A partir de ahí, él y yo éramos contratados del canal. Yo nunca fui el productor, ni el dueño de Polémica en el Bar ", reveló.

"En un momento, me llaman del canal y me dicen: 'tengo tres productores, los tres productores más importantes de Canal 10. Queremos echar a esta persona (Gaspar)'. Y yo les digo déjenme que yo quiero hablar con él", continuó diciendo.

"Entonces me siento con él y le digo: 'Si vos no venís al canal, te van a echar'", dijo y agregó: "¿Y qué pasó? El viernes fue, el domingo faltó y el lunes lo echaron. Yo no tengo decisión".

"Ustedes le hicieron 20 notas a él y a mí nunca el programa me llamó. ¿Alguna vez el programa de ustedes me llamó a mí para preguntarme en estos cuatro años? Nunca", sostuvo.

"Lo que está diciendo no es correcto, porque nosotros nunca fuimos socios", mencionó y añadió: "Nosotros nunca fuimos productores, ni fuimos productores comerciales".

Lo que había dicho Gaspar Valverde

"Yo lo terminé porque no quería hacerme más mala sangre. Fue un momento, un quiebre en mi carrera, muy doloroso, muy triste. Sentí que me apuñalaron por la espalda y yo podía haber seguido y haber hecho más cosas y preferí abrirme el tema porque no iba a ser sano para mi salud", sostuvo en conversación con Algo Contigo el lunes.

"Yo no lo deseo lo peor ni nada que se le parezca, pero él vino acá y a la larga sentí que me utilizó para lograr alguna cosa y cuando no le funcionó, cuando ya no le pintó más, calzo los bolsos", agregó.

"No va en mi ADN, yo soy un tipo de código, un tipo que siempre está pendiente de los compañeros, de los amigos, del que queda sin laburo, del que está remándola, del que necesita una mano. Lo hice con él", afirmó.

"De hecho, cuando me llama me dice que tenía el formato y yo le dije que se lo negociaba. Lo negocié, fui, vine, tres mil reuniones hasta que lo logré. Después él se encuarentenó, yo remé para vender el producto, lo vendí, él se encuarentenó allá... Y sentí que la devolución no fue buena", cerró.