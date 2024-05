Blanca Rodríguez habló sobre su eventual retiro de Subrayado, ser madre y alejarse de "las alfombras rojas"

Rodríguez, una de las figuras más sólidas de la televisión uruguaya, consideró que "para los hijos la realización personal de los padres también es importante y los gratifica. Más allá de que tiene una faceta diferente que es la faceta pública y eso seguramente agrega más complejidades que beneficios".

1693919122794.webp Blanca Rodríguez en la despedida a Omar Gómez

Además la periodista, que aseguró que sacrificó "nada para llegar a este lugar", explicó el motivo por el que mantiene los detalles de su vida privada lejos de la opinión pública: "Esta carrera es una opción que yo he hecho, que no ha hecho mi familia, que no han hecho mis hijos, entonces no tengo que exponerlos a esto".

Por otra parte, la informativista y conductora de Más temprano que tarde en El Espectador, dijo a CNN que el hogar es un lugar "para contener" a su familia. "Es un mundo muy difícil para los jóvenes, es un mundo de mucho exposición, es un mundo de mucha ingratitud, es un mundo de mucho escrache. El escrache está a la orden del día y la faceta pública de su madre los expone mucho más todavía a eso".

Blanca Rodríguez y el periodismo lejos de las "alfombras rojas"

Rodríguez también se refirió a su profesión durante la entrevista y especuló sobre el día de su salida del noticiero. "Nunca te retiras del periodismo. Creo que te podes retirar de un lugar o un trabajo, que seguramente lo voy a hacer del noticiero, pero del interés por lo que pasa no", sostuvo.

1701723497975.webp Blanca Rodríguez Instagram @mastemprano810

Además, hacia el final del informe, la periodista extendió una recomendación a los jóvenes colegas: "Estudien, lean, no se dejen engañar por las alfombras rojas ni por las luces de los focos. El periodismo es otra cosa".