De nuevo es Carnaval: los entretelones de tres esperados conjuntos que regresan a la fiesta de Momo

Los Buby’s Por Siempre

Arteatro es el “cuartel general” de Los Buby’s. Así lo describe Daniel “Nono” Cabrera, que aún recuerda el día que lo inauguraron, hace 30 años, con un espectáculo en la calle Los Buby’s y Falta y Resto. “Ahora está en pleno movimiento”, señala, al tiempo que los artistas y los técnicos caminan de un lugar a otro, se maquillan, pegan botones en los trajes y se preparan para el regreso del título, 23 años después de su última actuación. “Fue emocionante, fue complicado, con muchas marchas y contramarchas, pero como todo regreso implica también aggiornarse a un montón de cosas que hoy están pasando”, dice el histórico humorista.

Los Buby’s nacieron en 1988 y se convirtieron en un conjunto icónico de la categoría de Humoristas, llegando a conseguir ocho primeros premios, afianzando un estilo característico asociado al título. En 2002 fue la última vez que bajaron del escenario del Teatro de Verano y desde entonces la posibilidad del regreso era un anhelo para sus seguidores.

“Hace dos carnavales atrás tuvimos un intento que se frustró por distintas razones. Al año siguiente quedamos pensando y cuando terminó el 2023 dijimos no, esto tiene que seguir de alguna manera y, como decimos en una parte del espectáculo, que esto no termine con nosotros. Es importante eso”, dice Cabrera.

Ignacio "Nacho" Cardozo recorre el escenario de Arteatro llevando y trayendo telas que parecen flotar a su paso. “Hubo un intento fallido. Entonces te quedás ese sabor amargo porque se hizo de todo, pero no alcanzó la fuerza, no alcanzó la energía, no alcanzó el tiempo”, sostiene uno de los fundadores del conjunto. En 2024 entonces la preparación de Los Buby’s empezó con tiempo, pensando en la Prueba de Admisión: "se empieza juntando a la gente para ver quiénes son los que pueden estar, vamos a ver cómo se mueven, vamos a ver cómo cantan, vamos a ver cómo actúan. Lo que tiene el grupo de este año, que a mí me parece muy destacable, es que todos bailan, todos cantan y todos actúan”.

WhatsApp Image 2025-01-23 at 22.50.41 (1).jpeg

Entonces se empezó a conformar un espectáculo “medio nostálgico”: BPS (Buby’s Por Siempre). Bajo la dirección de Carlos Viana y con textos de Gervasio Pratis, Leonardo Preziosi, Viana y Cynthia Patiño, quien está a cargo también de los arreglos corales y musicales. “ Es un poco una ficción autorreferencial, porque es la historia de que volvemos. Es una ficción en la que estamos encerrados en un geriátrico, estamos en el olvido y pensamos cómo hacemos para volver. Todas las peripecias dentro de ese lugar para volver a hacer carnaval. Es una creencia que para hacer carnaval hay que ser joven, los Buby's caen en esa trampa y salen a buscar el elixir de la eterna juventud. Todo está en la cabeza, en la voluntad, en que esto no termine con nosotros y que nosotros lo vivamos también”, dice Cabrera que este año subirá a los escenarios con su hija, Sebastiana Cabrera.

Esa conexión entre generaciones es parte del corazón del espectáculo. “Hay gente grande, experimentada, que se une a gente joven y que tiran del mismo barco y que les interesa hablar del mismo tema. ¿Pueden volver pese a la edad? ¿Hay lugar, tienen un sitio? Sí, claro que sí. Lo recontra tienen, o si me permiten digo lo recontra tenemos, porque yo siento que si bien no me subo al escenario igual sube el vestuario, sube mi coreografía, suben las ganas, suben la energía que les traspaso”, dice Cardozo, que señala que también habrá un momento para quienes ya no están.

El regreso después de 23 años implica una adaptación a un nuevo Carnaval, en el que Cabrera asegura que “el humor no cambió”. “Hay chistes que ya no se pueden hacer como antes, eso sí cambió. Pero la idea humorística no cambió. Dentro del espectáculo de este año hacemos chistes que hicimos hace 30 años atrás y la gente se ríe. Han cambiado aspectos sociales que hay que respetarlos y hay que acostumbrarse y vivirlos. Pero el humor visto y actuado desde el punto de vista carnavalero, yo creo que sigue siendo el mismo”.

WhatsApp Image 2025-01-25 at 17.53.57 (1).jpeg

Nacho Cardozo se cuelga un vestido colorido sobre el brazo y esquiva una decena de gabardinas en el suelo para buscar entre las perchas una prenda reciclada. Hace algunas indicaciones y revisa cada atuendo con detenimiento. “Todo esto que estás viendo, que es lo que me tocó a mí este año”, dice, mientras señala un perchero repleto de telas de diferentes texturas y colores. “Debe ser la primera vez en carnaval que no me peleo con el coreógrafo y que el coreógrafo no se pelea con el vestuarista, porque hago las dos cosas. Esta vez me peleé conmigo mismo y podés ver que prácticamente está toda la ropa pronta y tiene dos cosas muy particulares: lo artesanal y el reciclado que hay en el trabajo que hicimos”.

“Colecciono ropa desde hace muchos años, entonces aquí tenés viejos camisones, pedazos de cortinas, botones de todo tipo, forma y color. Para mí lo interesante es cómo una pieza que antes era un mantel pasa a ser otra cosa”, dice mientras muestra las puntillas, los bordados y las texturas de las telas que trabajó durante meses para el espectáculo de regreso de los Buby's.

"No he dejado de estar en contacto con el carnaval, por una manera o por otra siempre estoy pegado al carnaval. Pero con esta alegría de estar con gente con la que estuve hace un montón de años es muy grato. Además tiene un estilo, el estilo Buby's es un estilo muy particular y es con el que yo me siento absolutamente identificado", agrega Cardozo.

WhatsApp Image 2025-01-25 at 17.53.57.jpeg

Los Buby’s subirán al escenario del Teatro de Verano con una herencia carnavalera. Un relato y una forma de hacer que pasa de generación en generación. “La idea es poder continuar el proyecto. Es un proyecto distinto al que tuvimos, pero que entusiasma. Hay mucha gente joven, algunos conocen la historia de los Buby’s, otros no. Les contamos cosas, ven fotos. Es lindo eso”, comenta Cabrera.

“Yo me quedo tranquilo de saber que va a haber otros que van a seguir. Me encanta estar pero sé que algún día no, y que donde se use algo no más del vestuario o donde se recuerde algún momento ya está bueno”, agrega Cardozo en la misma línea.

La noticia del regreso de Los Bubis movió a los carnavelros y los componentes del conjunto dicen recibir el cariño del público desde el momento del anuncio. “Somos todos muy nostálgicos los uruguayos y cuando se enteraron que salíamos todos nos dieron para adelante. Toda nuestra movida carnavalera está deseosa de vernos una vez más, después de 23 años, en los tablados y en el Teatro de Verano. Y eso uno lo siente. Hemos actuado en algunos ensayos y no tenés que hacer fuerza para hacer reír. Eso es genial, que a la gente le guste que estemos. Y a nosotros nos encanta”.

Consultado acerca de cómo ve la categoría de Humoristas, Cabrera sostiene que está "un poco alicaída". "Respetando por supuesto siempre a los colegas. Nosotros tuvimos una época donde la categoría Humoristas era potente porque había grupos potentes. Entonces estaban los Buby's en el Teatro de Verano y estaba una murga y reventaba. Cambiaron las épocas también, en aquellos años no se televisaba; ahora hay internet, hay Netflix, hay Amazon y toda la historia. Tenemos la esperanza de que con la llegada de los Buby’s y otros grupos esto se potencie con el tiempo y tengamos buenos espectáculos, no solo nosotros, los otros conjuntos también. Nunca tuvimos rivalidad. Los buenos espectáculos, bienvenidos sean para el carnaval”.

WhatsApp Image 2025-01-25 at 18.05.47.jpeg

Pero una cosa es clara en este regreso: “La gente va a creer que va a ver a los Buby’s de antes y no es así. Es una cosa distinta pero sí con las mismas ganas y el mismo espíritu. Y la misma idea de por dónde llevar el humor y por dónde llevar la estética y el espíritu del grupo. No somos ni los mejores ni los peores, somos los Bubys”.

Los Buby’s volvieron al Carnaval y empezaron con un buen augurio: en horas de la madrugada el jurado decidió que fueron los ganadores del Desfile Inaugural de Carnaval en su categoría.

Adams: un trío de figuras máximas, Karibe con K y Amores como el nuestro

"Yo tengo tres hijos, y cuatro con los Adams", dice Hugo Ligrone, director responsable y dueño del título, mientras se recuesta sobre una pared del Club Atlético Dryco mientras a su alrededor el movimiento de los componentes no para. Ese amor por el conjunto es lo que lo volvió a traer al Carnaval y la intuición que siempre tuvo fue definitiva en el regreso.

“El regreso se gesta porque me hacen un planteo que no podía prosperar. Adams es un conjunto muy caro de sacar, porque el título lo requiere y por los años que hace que no estábamos. Yo le pregunto a la persona que vino a hablar conmigo, ¿tenés idea de lo que sale sacar un conjunto de parodistas? Y me dice una cifra ridícula, no con maldad sino con toda la inocencia”, recuerda. Después de varias reuniones con varios posibles socios vio en uno de ellos, Sebastián De María, algo especial. “Yo le dije que los demás no llegan de ninguna manera. No tienen idea. Y vos no tenés idea tampoco, pero tenés muchas ganas”.

Finalmente acordó el regreso de los Adams al Carnaval y le hizo una única advertencia a De María, director general del conjunto: "Adams te va a dar mucho, pero te va a exigir montones”. Y también le hizo una aclaración: “Te doy el título, pero no muevo un dedo”. Sin embargo, a medida que el conjunto volvió a moverse, empezó a involucrarse cada vez más hasta cambiar la paz de las vacaciones por la revolución de Carnaval y no se arrepiente. “Volver con una persona que tiene mucho entusiasmo, que quiere hacer una inversión grande, pero que no sabe lo mismo que no volver. Porque si yo no estaba, él no iba a saber qué hacer”.

WhatsApp Image 2025-01-25 at 17.53.58 (4).jpeg

Los Adams surgieron en el carnaval de 1979, pero en la categoría de Humoristas. En 1984 pasaron a la categoría Parodistas donde se convirtieron en uno de los títulos de peso en la competencia. En su historia se posicionaron como una de las agrupaciones más populares del Carnaval y cosecharon cuatro primeros premios entre 1988 y 1999. El regreso de un título con esa historia es esperado y las expectativas son altas. “Colmó y más las expectativas que tenía. Realmente el conjunto está muy bien. Podremos perder, pero que les vamos a dar un trabajo bárbaro en todos los rubros, les vamos a dar un trabajo bárbaro”, dice mientras mira a los componentes prepararse para el Desfile Inaugural.

Amores como el nuestro es el título del espectáculo de Adams 2025. Armar el regreso del conjunto no es sencillo. Con la intención de hacer algo similar a la parodia de La Jaula de las Locas, y gracias a un viaje a Buenos Aires, se le ocurrió hacer una parodia de Tok-Tok. "Nunca haría la parodia de la película española –aclara– pero la obra de teatro que yo vi con Mauricio Dayub es impresionante. Lloré de risa".

El espectáculo también tendrá un ensamble sobre El sueño de Iris Fariña en un homenaje a la vida de la mujer que se convirtió en Cristina Morán, una pionera en los medios uruguayos.

Y la segunda parodia se centra en la historia de la histórica banda de música tropical Karibe con K. Ligrone adelanta que será algo similar a lo que sucede en Yesterday: Eduardo Ribero se encuentra con que Karibe con K no existe y él es el único que la recuerda. "Relatamos toda la historia, desde lo más crudo hasta lo más emotivo y melancólico que te puedas pensar. La gente se piensa que no vamos a contar cosas que vamos a contar, porque ellos hicieron hincapié en que si se hacía que se contara todo". Pero no solo van a aportar su historia, Yesty Prieto, Miguel Ángel Cufós y Gerardo Nieto integran este año los Adams. “Les propusimos que nos contaran la historia del Karibe con K y Gerardo dice ¿y por qué no salimos? Ahí se abrió la puerta para que ellos estuvieran”, dice el director. En un episodio inédito, los homenajeados estarán sobre el mismo escenario en el que se cuenta su propia historia.

Dentro del local, tres sillas de plástico tienen tres nombres de la tropical: Miguel, Gerardo, Yesty. “Quedaron todos como encantados de la vida, porque no esperaban que nosotros quisiéramos y fue como un plus para todos, para ellos y para nosotros”, dice a El Observador Gerardo Nieto y agrega: "Es raro que hablen de nosotros estando ahí, que actúen haciendo de nosotros, tanto [Luis] Carballo, como Cucuzú, como Cacho Denis”.

WhatsApp Image 2025-01-25 at 17.53.58 (5).jpeg

Miguel Ángel Cufós ya había salido en el conjunto en la década del 80, Gerardo Nieto había formado parte de Los Carlitos y Yesty Prieto hará su debut este año. “Es superlativo el nivel que se trabaja. La categoría lo exige porque los otros conjuntos tienen un nivel espectacular y tenemos que estar a la altura por nosotros, por lo que es el título, por de dónde viene Adams y salimos a competir fuerte. Y eso lleva mucho ensayo, mucha presión de la buena, mucha presión artística en general. Es un desafío para todos”, dice Nieto, que vuelve al Carnaval después de 20 años.

Adams vuelve con tres figuras máximas de carnaval al frente: Luis Alberto Carballo, Walter "Cucuzú" Brilka y Pedro "Cacho" Denis. "La idea era increíble, vuelven los Adams. Al principio, por un tema laboral más que nada, no tenía pensado salir pero de a poco me fueron convenciendo, vi cómo se conformaba el plantel, la idea, los técnicos y no había cómo decir que no", dice Carballo mientras entra al local. Hoy también participan del espectáculo figuras como José María Novo, Agustín Camacho, Carina Méndez, Martín Angiolini, Gonzalo Moreira y Mariana Sayas.

“En mis años de carnaval los Adams fueron muy importantes. La primera vez que gané, las primeras menciones, figura máxima. Todo fluyó todo muy bien, se armó un equipo muy lindo donde todos colaboramos con todos y eso está bueno. A mí siempre me preguntaban qué iban a hacer ustedes tres con los egos –Cucuzú, Cacho y yo–, y lo llevamos muy bien, somos amigos. Hoy te digo que es un placer", agrega.

Para Pedro "Cacho" Denis la noticia del regreso del conjunto era increíble. "No podía creer, porque me contactaron y llamé a Hugo enseguida y me dice es en serio. Y bueno, terminamos de arreglar en dos días", sostiene.

“Estoy sobregirado de alegría, porque el año pasado no salí. Tenía pensado no salir más en el Carnaval y este conjunto me reflotó", dice Cucuzú con la cara pintada mientras prende un cigarrillo. "¿Quién no quiso en aquella época salir en los Adams? Y se me dio hoy con dos grandes como Cacho y Luis, más allá del resto del elenco que es fenomenal”, agrega.

Los años que Adams estuvo fuera de concurso siempre estuvieron en la mente del dueño del conjunto. Ligrone trabajó durante 13 años como delegado de Daecpu. “Trabajé mucho y vi mucho mucho Carnaval. Me pasaba con Zíngaros y Los Muchachos que llenaban el teatro y yo iba a casa y veía en Youtube de vuelta al año 99 nuestro y me mordía, porque los que llenábamos el teatro éramos nosotros”, recuerda.

Cuando se le pregunta cómo se adapta al Carnaval de 2025, Ligrone hace un repaso personal: “Tengo la cabeza muy abierta y siempre me gustó ser transgresor. En el año 93 yo les hice teñir el pelo de los componentes, ¿y sabés lo que veo hoy? Componentes con el pelo teñido. En el año 90 nos decían los terrajas del Parodismo porque usábamos música tropical. ¿Viste que todos usan merengue? Qué casualidad. ¿Viste que los conjuntos de parodistas bajan a aplaudir a la gente? Yo lo hacía en el año 89 eso. ¿Sabés quién impuso las pistas en Carnaval? Yo".

“La veo muy peleada, pero un poco estancada. No hay nadie que haya hecho ningún movimiento nuevo en la categoría. Sí ha cambiado la forma de bailar, sí ha cambiado la forma de escribir, pero casi obligado por el feminismo y por la no discriminación en general. Creo que eso es lo que más ha cambiado. Ha cambiado el carnaval, la categoría está un poquito estancada. Pensamos en moverla un poquito ahora”.

¿Se siente presión momentos antes de volver a poner el conjunto en la calle? “La presión la sentí cuando fuimos a dar la Prueba de Admisión. La gente tiene expectativas con el conjunto y si nosotros no colmamos esas expectativas, ¿qué pasa? ¿Si estamos por debajo? Que no quiere decir que esté mal, pero es una prueba. Nos van a cocinar. Y eso, sin querer, lo transmití. Y esa presión generó que el penúltimo ensayo del conjunto explotara, fuéramos a la prueba y la pasáramos de vuelo", sostiene.

Carambola, un regreso anunciado y una reconstrucción

En el Paso de la Arena el calor se pasa cantando. Y el canto de los artistas que se abanican en el patio del Club Huracán no deja dudas: es la revista de Carlos “Bocha” Pintos, Carambola.

Mi morena ya es ajena / ya no quiere saber de mi querer.

“Cuando decidí dejar de sacar el conjunto dije que no iba a sacar nunca más en revista. El carnaval es una pasión que por momentos está dentro de un mundo en el que te rodea todo: te rodea todo el éxito y todo el todo el glamour y a su vez te rodean todos los problemas”, dice el director del conjunto a El Observador.

Carambola nació en 2005 y compitió hasta 2009, cosechando en ese período primeros y segundos premios en la categoría de Revista. Entonces Pintos decidió parar. “Me costó, me dolió, lo sentí, pero también al tiempo dije “qué suerte que no saco más del conjunto”. Fíjate que hace 16 años que yo ya no salía con la revista”, recuerda. El conjunto continuó subiendo al escenario fuera de concurso y pinto se dedicó a formar parte de la directiva de Daecpu durante aquellos años.

“Viví el Carnaval desde el otro lado. Pero no puedo negar que cada vez que me sentaba a mirar algún espectáculo, cuando tenía tiempo –porque estar en la comisión directiva de llevar a trabajar muchísimo en la organización– me picaba el bicho. Todos los años me picaba el bicho al punto de que cuando bajaba un conjunto decía el año que viene lo saco. Y generé increíblemente una desconfianza del público y en la prensa sobre todo, que cuando me decían ¿cuándo vuelve Carambola? Yo decía el año que viene, y no sacaba nada. Y al año siguiente lo mismo. Llegaba el momento y me echaba para atrás”, cuenta.

Pero el cambio llegó durante el carnaval de 2024. Su hermano, Alfonso Pintos, sacó la comparsa La Sara de Cordón –heredera de Sarabanda– y le pidió que lo ayudara en la parte técnica del espectáculo. “Ahí yo me subí en el barco de la parte musical, y empecé a vivirlo desde adentro una vez más”.

WhatsApp Image 2025-01-25 at 17.53.58 (1).jpeg

“Salimos al concurso, empezó de vuelta la adrenalina, no nos fue bien y, si bien no tuve que invertir nada, sentimentalmente terminé bastante bajoneado. Con mi familia, que es con la que comparto todo lo que me pasa en la vida, dije ¿para qué me habré metido? Y ahí mi hijo empezó a ver videos de Carambola y me entró a preguntar por qué dejé de sacar la revista. Le conté y me dijo pero estaba bueno lo que hacían. Mi señora también me empezó a dar un empujoncito y me dijo capaz que es el momento de que vuelva”.

Entonces Pintos se interiorizó sobre los posibles riesgos económicos de sacar la revista y decidió armar un plantel en base al presupuesto previsto para sacar el conjunto a la calle. Le trasladó la propuesta a Carlos Braida y empezaron a pensar en el espectáculo. “Hoy estoy con las mismas ganas, con la misma fuerza, con la misma energía de cuando dejé de sacar la revista. Me reconstruyó al punto de que estoy ya con unas ganas bárbaras de subir al Teatro Verano, con toda esa ansiedad y confiado de lo que hemos armado”.

Entre los músicos, las bailarinas y los técnicos el cocinero Marcelo Bornio, una de las figuras de Canal 4, recorre el local con un nerviosismo que no le quita la sonrisa. “Dormí muy poco, tengo nervios, pasión, todo junto, una mezcla de sensaciones. Es mi primer desfile a los 48 años, cumplí ayer y es el mejor regalo de cumpleaños”.

“Es increíble porque se me da subirme al Carnaval en el regreso de una revista que marcó, siempre salió primera o salió segunda. Y es una revista que tiene la vara muy alta y una exigencia también es tremenda, eso está buenísimo porque estoy aprendiendo gratis, es increíble”, sostiene.

WhatsApp Image 2025-01-25 at 17.53.58 (2).jpeg

Éramos tan pobres es el nombre del espectáculo con el que Carambola regresa al Carnaval. “Desde que dejé de sacar Carambola hasta a la fecha ha cambiado mucho la categoría. Ha crecido mucho el nivel de los conjuntos, de todas las propuestas y hoy la gran mayoría de los colegas plantean espectáculos estilo comedia musical tratando de tocar temáticas profundas a nivel social. Buscamos una temática que dejara un mensaje como solo en el carnaval se puede hacer: transmitir desde el humor. Creo que el carnaval es alegría, colorido y me gusta poner espectáculos para que la gente los disfrute, que lo que les llega a nivel musical los obligue a mover un poquito el cuerpo aunque estén sentados. La pensamos mucho y decidimos ir por la temática de la pobreza. Yo me crié dentro de la pobreza, o sea que si voy a transmitir algo voy a contar algo que yo lo viví en persona”.

Carlos "Bocha" Pintos dice que tiene una visión clara y un gusto musical distinto a lo que usualmente se ve en la categoría. Se define como un "defensor a muerte" de sus raíces y remarca que cada proyecto musical o artístico que hace siempre está vinculado a la música negra. “Voy mucho por el lado de los afrodescendientes porque soy afrodescendiente, porque soy el único director de revista negro y el 60% de los integrantes de Carambola son todos afrodescendientes, entonces puedo tocar la temática con propiedad y dejar un mensaje desde mi lugar como negro uruguayo”.

WhatsApp Image 2025-01-23 at 22.13.30 (1).jpeg

El director de Carambola reconoce que "el compromiso es muy grande", porque a nivel artístico el título quedó "muy bien posicionado en el comentario de la gente". "Está buenísimo de que la gente espere de Carambola lo mejor".

"Mi compromiso primero que nada es poner un buen espectáculo en el escenario. Y después la pelea hay que darla. Si me preguntás cuál es mi objetivo, es ganar. Y si pierdo obviamente me pongo mal, pero respeto y soy consciente de que hay espectáculos que van a estar muy buenos, que están trabajando y ensayando también por el mismo objetivo que tengo yo. Eso es lo bueno que está pasando a esta categoría, porque la categoría de revista es una categoría que siempre han tenido un poco de costado dentro del concurso. Este año puntualmente es una categoría que está muy fuerte y eso le hace bien al arte y sobre todo al carnaval, al espectador que va a pagar una entrada y se va a sentar a ver un espectáculo", concluye.