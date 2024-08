El adiós de Blanca Rodríguez, el peso de su figura y el fin de un ciclo para Canal 10 y la televisión uruguaya

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1822029906563493990&partner=&hide_thread=false Blanca, no se va: el homenaje en el comienzo de Subrayado, informativo que lideró por más de 34 años. pic.twitter.com/P8Mwk6r7zH — Subrayado (@Subrayado) August 9, 2024

Antes se había despedido de la radio, de su programa en El Espectador, Más temprano que tarde, con un mensaje que incluyó los términos “solo gratitud” y “gracias siempre y hasta siempre”, pero también un poema de Francisco de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte.

serán ceniza, mas tendrá sentido; polvo serán, mas polvo enamorado.

Por sus declaraciones en estos días, siempre milimétricas, el lugar que ocupaba en los medios no parece haber sido, justamente, un peso que le haya molestado cargar. Al contrario: se va del aire y de los medios con un gesto de disfrute. Y de orgullo. Si alguna vez sintió la presión o no, quedará para su mundo interior. Del otro lado, entrevistados, espectadores, productores, todos se toparon con lo mismo: un estoicismo que pocas veces aflojó y que la consolidó como una marca registrada de la televisión uruguaya.

Blanca Rodríguez El Espectador.jpeg Twitter @MasTemprano810

La huella de Blanca Rodríguez —resulta curioso: es como si su nombre y su apellido estuvieran unidos en una fórmula indivisible— en los medios nacionales es profunda. Lo deja en evidencia los saludos y reacciones que despertó su anuncio de retiro. Fueron muchos, conocidos y no tanto, los que saludaron su trayectoria, su capacidad de comunicación y la forma en la que allanó el camino para las mujeres al frente de la televisión. Destacaron su impronta al aire. Su actitud imperturbable. Y lo que había detrás del rostro que veían los demás.

Wilmar Amaral, su compañero al aire en Más temprano que tarde, dijo esto ayer, por ejemplo: "En un medio en el que a veces el ego está presente, ese día me encontré con la periodista más importante del país mostrando su generosidad, compañerismo, y la capacidad que nos mostró a todos de crecer, porque acá todos crecimos".

Pero sus colegas cercanos, y los que la vieron desde lejos, siempre tuvieron palabras elogiosas para ella. En más de un sentido fue un faro. Esa "periodista más importante del país" que mencionaba Amaral. Es decir: no la están saludando únicamente porque se va. Ese respeto unánime se gana.

Blanca Rodríguez anuncia su retiro de Subrayado.jpg Captura Subrayado

Ahí está, por ejemplo, el momento en el que la conductora se presenta en el set de La mañana en casa en el día del último programa de María Inés Obaldía. 29 de octubre de 2020. Ella, Blanca, está sentada en una esquina del sillón, junto a Petru Valensky, sobria como es usual, esperando que le den el pie, algo que efectivamente hace la propia homenajeada, Obaldía. De repente todo se tuerce, pero no para mal: algo hace que la conversación pase a girar en torno a Blanca, Obaldía se deshace en elogios durante largos minutos, sus palabras suenan sinceras, ella recibe el extenso halago algo incómoda y una sonrisa no demasiado grande, pero real.

Real: desde el otro lado de la pantalla, fue lo que transmitió. Blanca Rodríguez parece real.

Reales suenan también sus palabras de despedida a su compañero de años al frente de Subrayado, Jorge Traverso. 22 de febrero de 2013. Una ligera emoción que atraviesa un rictus que por lo general tiende a la seriedad, un parlamento donde no fuerza el tono, el énfasis que pone en las palabras, donde no hay espacio para el furcio o la duda. Un abrazo final en el que Traverso no dice nada porque no puede. Y Blanca, entonces, queda sola. Once años.

A Subrayado llegó, se sabe, o tal vez no, porque para algunos es como que si no está Blanca no está Subrayado, para hacer una suplencia de diez días. Ella estaba en Canal 10 desde 1984, trabajaba en la producción de diferentes programas. Aceptó la suplencia la tercera vez que se la ofrecieron. No quería trabajar en un informativo. 34 años después, es sinónimo de informativo.

Se vino el ciclo electoral de 1989 y le tocó conducir el noticiero por primera vez. Un año después, se afianzó con Traverso a su lado, en una apuesta del canal para imitar las tendencias norteamericanas, que ponían a dos informativistas al frente. Nada la despegó de la pantalla y, poco a poco, se transformó en un ícono.

Su carrera ha estado salpicada por decenas de momentos rescatables, episodios que ayudan a responder la pregunta por el lugar que ocupó. En esta nota se repasan algunos de ellos, pero algunos vienen a la memoria automáticamente: su conducción desde la marcha del 8M, la despedida a Alberto Sonsol, la última y disputada entrevista que le hizo a Luis Lacalle Pou. En todos los casos, fue protagonista. ¿Un periodista debería serlo? Es una discusión para otro momento, pero lo que está claro es que Blanca Rodríguez siempre se impuso. No fue un florero. Ella misma quiso evitarlo siempre, combatió contra ese encasillamiento al que tendió la mujer en la televisión, tal como se lo dijo a El Observador en marzo de 2021, en una de las pocas y raras entrevistas que ha concedido en los últimos años.

“Éramos pocas mujeres en el equipo cuando empecé. En la conducción ya había mujeres en los canales, no soy la primera mujer en conducir, pero sí la primera en hacerlo en un rol de igualdad de participación y protagonismo. Pero todo este aggiornamiento que afortunadamente hemos tenido, en una materia como la que trabajamos nosotros, es inevitable que se imponga. Porque nosotros trabajamos a diario con noticias y temas que justamente están planteando eso, la discriminación, el lugar de la mujer. Nos movemos continuamente entre noticias de violencia contra la mujer, de femicidios, de escasa participación en política y en espacios de decisión, el cuello de botella a nivel académico a partir de determinado grado, y eso a uno lo alimenta mucho cuando trabaja en este rol, para ir tomando posición y forjándose un lugar. Pero desde que empecé y ya desde antes, tenía claro qué era lo que yo quería hacer, y que no venía precisamente a ser un florero.”

Carolina García y Blanca Rodríguez.webp

Florero, entonces, no fue. Y, además, Blanca Rodríguez siempre movió la aguja. Incluso cuando las simpatías no eran unánimes, algo que por ejemplo sucedió durante algunos años por su relación con el senador del Frente Amplio Mario Bergara. Blanca soportó el peso de las trincheras políticas, de los reclamos. Otro peso más que llegó con la exposición.

Pero eso: movió la aguja. ¿Cuánto influyó su presencia en que Subrayado haya sido varias veces el noticiero más visto? Seguramente bastante. ¿Cuánto tiene que ver el lugar que logró en la consideración del público con que cada una de las notas sobre su figura en los portales se disparara en lecturas? Lo mismo. Su nombre adquirió un poder magnético. Y a juzgar por la repercusión, los saludos y la sensación de momento histórico en la televisión uruguaya que quedó ayer, al final del informativo, su imagen también. Incluso llegaron saludos desde la competencia, con Aldo Silva, Malena Castaldi y Mariano López cerrando Telemundo, el noticiero de Canal 12, homenajeándola a su manera.

"Me voy plena", dijo Rodríguez, ayer, al final. Por ahora son sus últimas palabras. Y así, cerró su ciclo, que es, también, un ciclo para la televisión uruguaya.

Blanca Rodríguez, televisión uruguaya, no hay diferencia.