El paso de Jorge Lanata por la televisión uruguaya: la vez que renunció en medio de un programa y una denuncia de censura

Más allá de que la mayor parte de su profesión la desarrolló en su país de origen, Lanata tuvo también algunas experiencias mediáticas en Uruguay. En concreto, condujo dos ciclos en la televisión uruguaya (uno en cable, otro en televisión abierta) que no tuvieron particular éxito, además de estar marcados por distintos escándalos y complicaciones en el vínculo del periodista y los medios donde trabajó.

Ya desde su primera edición, Lanata se mostró disconforme con algunas situaciones vinculadas a la salida al aire del ciclo: la falta de experiencia televisiva de quienes lo acompañaban, problemas técnicos que salpicaban las emisiones y la falta de un aire acondicionado en el estudio. Según una nota del diario La Nación de aquél momento, el argentino ironizaba al aire con hacer "una colecta para (Federico) Fasano", el dueño del canal.

Finalmente, en junio, poco más de un mes después de haber empezado el programa, Lanata renunció por esas mismas razones. Y lo hizo en medio de una salida al aire.

En 2020, en una entrevista con el Canal 13 argentino, Lanata recordó "el canal ese que era una porquería", y contó que el día del último programa "estoy hablando y presento una cosa: un error. Presento otra cosa, otro error. Digo 'vamos a un corte' y había un clip de un nene y el nene sale con barras. Me levanté y me fui al aire".

"Manos anónimas con intención dolosa generaron fallas técnicas insalvables que obligaron a salir del aire", dijo el canal en un comunicado para justificar lo ocurrido, y puso de apuro un concierto en la Orquesta Sinfónica del Sodre para tapar el agujero en la programación. Lanata se negó a volver, y el programa no siguió.

La experiencia en Canal 12 que terminó con una denuncia de censura

Dos años después, en 2005, Lanata volvió a trabajar en la televisión uruguaya. Esta vez, en un canal abierto. Fue convocado por Canal 12 para encabezar un ciclo periodístico que compitiera con el programa que en ese momento aplastaba en las mediciones de rating: Zona Urbana, el ciclo que conducía Nacho Álvarez en Canal 10.

Lanata.uy fue el nombre del ciclo, que generó tanto expectativa como dudas antes de su estreno. El canal de YouTube Placas TV Uruguay, que rescata material de archivo de la televisión nacional, recordó un contrapunto entre Lanata y el periodista uruguayo Daniel Figares en su programa Ciudad oculta, que también emitía Canal 12, donde el argentino fue como entrevistado.

En esa charla, Figares cuestionaba que Lanata pudiera hablar de la actualidad uruguaya siendo extranjero, y además no residente. "Yo no vivo acá pero trato de estar todo lo que pueda, mi equipo son todos uruguayos, yo no hago el programa solo. Y lo que me dicen acá es que yo digo cosas que los demás no dicen. Capaz ser extranjero es una ventaja en eso".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Placas TV Uruguay (@placastvuruguay)

La cuestión es que el "decir lo que otros no dicen" y el estilo de Lanata no cuajaron en la televisión uruguaya. El programa no se consolidó a nivel de rating, y según La Nación, desde Canal 12 cuestionaban que "el productor de Lanata no vendió un aviso" para el ciclo.

El programa volvió a durar poco, ya que el canal decidió levantarlo en mayo de 2005, aduciendo "ciertas diferencias y controversias" generadas por Lanata, que en el ciclo había realizado informes en tono de denuncia sobre distintas figuras uruguayas. La lista incluía a Julio Luis Sanguinetti, Gregorio "Goyo" Álvarez, Eduardo Ache, Eugenio Figueredo, Víctor Della Valle, Milka Barbato y Oscar Magurno, entre otros.

Según el periodista argentino, el punto de quiebre fue un informe sobre el contratista de fútbol y empresario Francisco "Paco" Casal, que por aquel entonces era investigado por la DGI. Lanata reclamó que el informe no fue promocionado en los días previos, y que el canal "lo censuró".

Lanata convocó a una conferencia de prensa en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), donde reiteró que la recisión de su contrato se había dado luego de que fuera presionado por las autoridades del canal por los informes de su programa. Desde Canal 12, en tanto, señalaban las razones económicas y de audiencia (el programa medía 8 puntos contra los casi 30 que llegaba a marcar Zona Urbana en sus programas más fuertes), y argumentaban su defensa de la libertad de prensa.

Embed - (RECUERDO) Sergio Gorzy con Lanata. Año 2005. Programa Lanata.uy - 1

"Acepté hacer el programa en el canal 12, porque me parecía interesante hacer televisión abierta acá y me garantizaban que no íbamos a tener problemas de presiones de ningún tipo. Esto fue así hasta hace más o menos un mes atrás, donde empezaron algunas presiones con respecto a que temas tratábamos" dijo Lanata en ese momento.

"¿Se puede o no se puede hacer periodismo independiente en Uruguay?" se cuestionó Lanata y posteriormente agregó: "digo, periodismo independiente en serio, yo no quiero apretar al portero de OSE con una cámara oculta. Quiero hablar de Paco Casal, quiero hablar de Milka Barbato o quiero hablar de lo que está pasando, no de tipos a los que los engañan para hacerles meter la gamba. Entonces, ¿se puede hacer periodismo en serio? Hoy, desgraciadamente, yo tengo que responder que no o por lo menos en lo que me toca a mí".

También reveló que previo a esas presentaciones, se le advirtió "ojo con Casal, ojo con Milka".

"Hubo un proceso de desgaste. Para decirlo de algún modo hubo diferencias editoriales entre nosotros y el canal, hay cosas que no nos querían dejar hacer. Estuvimos dos veces a punto de no salir al aire y hoy no salimos más" aseguró.

El abogado y actual integrante del gobierno de Canelones, Edison Lanza, recordó este martes en su cuenta de X que en aquel momento era abogado de APU, y le tocó representar a Lanata en el juicio que entabló Milka Barbato contra él y otros periodistas del programa por el informe que hicieron en Lanata.uy.

Lanza escribió: "una vuelta teníamos audiencia de primera instancia y Lanata no llegó. Mandó un diario y en tapa su foto con un casco en el Líbano (cubriendo la guerra). Así probamos la fuerza mayor. Todo era así, casi religioso".