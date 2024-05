Fernando Cristino muy acaramelado con la Queen de Gran Hermano

Para corroborar estas versiones, El Observador, conversó con Cristino desde Buenos Aires: ¨No la conocía personalmente, si la he visto participando en GH y me pareció siempre una jugadora muy segura, un poco villana que por momentos entraba en la pelea dura. El viernes estaba con un grupo de amigos en el pub y vino a saludarme con muy buena onda, me pidió sacarnos una foto, ahí se quedó conversando con muy buena vibra, divertida, estaba muy sexy, me dijo que le gustaba mi look, mi sonrisa y de repente salimos a bailar¨.

¿Hay un video que se los ve muy pegaditos?

¨Un poco, pero es parte del baile, y para conversar hay que acercarse al oído (ríe), ella es muy bonita y estaba muy sexy, bailamos un ratito, mientras sonaban Los Auténticos Decadentes, se puso mi sombrero y hubo meneito. Nada zarpado fue muy lindo conocerla¨.

Algunos dicen que se fueron juntos en la madrugada

¨No, no fue así, esto ocurrió cerca de las 12 de la noche, yo me fui a trabajar a Bali, y ella a otro boliche. A las 5 de madrugada, me mandó un mensaje para saber como estaba el ambiente en Bali y le dije que si quería venir, que venga. Luego supe que unos motochorros le habían robado el celular a la salida del boliche que ella estaba. Así que la contacte por intermedio de otra gente y me puse a disposición por si necesitaba ayuda. Eso fue todo, no hay nada más, no inventen historias, me parece encantadora, pero no pasó nada. Estoy muy enfocado en el trabajo. El jueves 30, festejo mi cumpleaños en un boliche que se llama KOUCH, y que mejor manera de festejar, que trabajando y brindando un gran show. Haremos un gran desfile donde participarán Daniel Casalnovo, César Juricich, Ivana Picallo, las alas de Marcelo Péndola, además de otros diseñadores que estoy terminado de cerrar de Uruguay y Argentina. Cantará Brian Sarmiento, Lio Ferro, El Cone, capaz lo convenzo, además de invitados especiales como Pampita, El Tirri, Floppy Tesouro, Wally, Ángel de Brito, La Criti, Karina Jelinek y muchos más que vendrán a celebrar conmigo¨.

¿ Alguien me dijo que estabas grabando una canción especial para ese día?

¨En realidad me propusieron hacer un tema musical, voy a cantar aunque no lo crean. Así que escribimos una letra sobre algo que pasó en mi vida, este aprendizaje que estoy teniendo, es sobre la resiliencia, y como se puede aprender de una situación de crisis, adaptarse rápidamente, volver a levantarse y continuar la vida. Por eso le pusimos ¨Resiliencia¨, es muy bailable, va asonar en todos los boliches y se van a sorprender. Ya grabé la voz y si llegamos con la mezcla lo lanzamos en mi cumpleaños¨