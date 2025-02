Javier Cardellino: "Nunca hubo una persona de carne y hueso que dijera 'a mí me hizo algo'"

"Fue una ecuación, para mí. En el momento indicado, la persona indicada. Aparte de hacérmelo a mí, digamos, no es una cuestión en contra de los hombres, o en contra de los varones que, me quiso poner en ese lugar. Porque también le ha hecho la vida imposible a amigas cantantes que también han salido a hablar. Por eso siento que el karma hizo lo suyo, porque su voz perdió, ya nadie la escucha. "Había una persona muy insistente en querer cagarme, perdón la palabra, era la pandemia también, mucha gente frustrada, estaba como el auge de eso, de las denuncias anónimas, y de le creo a quien sea que diga lo que sea, aunque no haya nada, en ningún momento hasta ahora hubo una persona de carne y hueso que diga, a mí me hizo algo, pero hay que creerle a quien sea que diga lo que sea", declaró en el programa de El Observador.

En el quinto y último episodio de la temporada de Backstage, conducido por Meri Deal y Federica Bordaberry, Cardellino abordó temas personales y profesionales, pasando por su carrera musical y por aquel episodio de denuncias en redes sociales.

A continuación, la entrevista completa de Meri Deal y Federica Bordaberry con Javier Cardellino.