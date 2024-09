Matías Alé: "Cuando gane el Grammy, se lo voy a dedicar a Polino"

En conversación con El Observador Matías habló sobre su presentación y disparó fuerte contra el mediático jurado del moñito , a quien desafió con dedicarle un premio: "No entienden mi arte, soy un artista no comprendido. ¿Por qué todo el mundo tiene que cantar afinado? Una voz nueva tiene que salir. Todos cantan con autotune, yo canté solo en pista, en vivo. Dame tres meses y me gano un Grammy".

"Hace 25 años, nadie creía que me iba ganar un Martín Fierro Federal, entre 1700 conductores del todo el país y me lo gané por Córdoba, ¿como no me voy a ganar un Grammy en 5 años?