Panelista de Canal 4 relató la dolorosa lesión que lo tuvo un mes fuera del aire: "No podía estar más de dos minutos parado"

"Era un dolor insoportable, terminé internado con analgesia fuerte. Luego tuve una internación domiciliaria, donde se fue incrementando la analgesia para aguantar el dolor. No pude caminar estos 30 días, acostado no tenía dolor. No podía estar más de dos minutos parado, me volvía el dolor", agregó.

Finalmente fue intervenido, y se le hizo un bloqueo de columna, que le permitió retomar su actividad.