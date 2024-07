Periodista de Canal 4 fue operado de urgencia en los intestinos: "Los calambres eran más intensos que los dolores"

"Cuando el doc me dijo en casa 'esa panza no me gusta te voy a pedir una ambulancia' fue lo peor pues no tolero estar en un sanatorio, me hace muy mal", siguió.

"Con exactitud no se sabe lo que me pasó, me van a seguir estudiando. El martes amanecí con un dolor muy intenso, no podía identificar qué podía ser, pero fue tan intenso que me despertó. Llamé al Semm, me dieron unos calmantes, pasé todo el día en la cama pero los dolores iban en aumento. Por momentos tenía calambres más intensos que esos dolores. Cuando en la tarde empecé con vómitos llamé a la emergencia y el doctor vio el cuadro y llamó a una ambulancia", relató a El Observador.

"En la tomografía solo se veía que tenía los intestinos hiper inflamados. Me hicieron una pequeña intervención para ver qué pasaba. Tenía la panza con temperatura más alta que el resto del cuerpo y se asustaron. Me revisaron los intestinos de punta a punta y la hipótesis que mantienen es que el intestino delgado, el más inflamado, nivel pez globo, tal vez en algún tramo se plegó o se hizo un torniquete y eso generó la obstrucción intestinal. Me tuvieron varios días en sala para estudiarme", agregó.