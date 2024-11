Susana Giménez habló sobre su polémica entrevista a Pampita: "Todas las preguntas le incomodan"

¿A Pampita le incomodó la pregunta sobre su exesposo Roberto García Moritán?

Todas las preguntas le incomodan, pero bueno.

¿Estás contenta con el programa, con el numero que hacen de rating?

Si, voy muy bien.

¿Pampita se fue enojada?

No, muy bien todo, estuvo todo perfecto.

¿Vas a contestar la demanda de Ricardo Biasotti?

¿Quién es Biasotti?

El ex de Andrea del Boca.

Ah, lo único que falta, por favor, lo único que falta. No lo conozco, que se yo.

¿No vas a contestarle nada?

No, los abogados están en eso, si yo no lo conozco al hombre. Tampoco lo nombré. No sé, no sé, no me importa.

¿Biasotti quiere fama?

No, no lo sé, la verdad que no lo sé. Ni me importa, no sé quién es, yo no lo conocía.