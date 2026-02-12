Central Córdoba de Michael Santos quedó eliminado de la Copa Argentina con un equipo de segunda, con un exjugador de la Liga AUF Uruguaya como figura

Central Córdoba perdió por 5-4 penales ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, equipo que milita en la segunda división del fútbol argentino, luego de que empaten a dos tantos durante el tiempo reglamentario y se despidió de la Copa Argentina en 32avos de final.

El partido tuvo como uno de sus protagonistas a Mauro Cachi , futbolista argentino que supo vestir la camiseta de Rampla Juniors, Albion FC, Fénix y River Plate en la Liga AUF Uruguaya y la Segunda División Profesional. El mediapunta convirtió el 2-1 que dio vuelta el resultado a favor del lobo jujeño con un zurdazo al ángulo.

En el conjunto de Santiago del Estero jugó los segundos 45 minutos el uruguayo Michael Santos , que también incidió en el resultado. A los pocos minutos de entrar al campo, el delantero asistió a Matias Vera para poner el 2-2 , que sería el marcador final.

En la tanda decisiva, Iacobellis falló su remate y Diego López convirtió el quinto penal para desatar el festejo del equipo dirigido por Matías Módulo , que ahora enfrentará al ganador del cruce entre Belgrano y Atlético Rafaela en la próxima instancia del certamen federal.

Campeón de este certamen en 2024, Central Córdoba llegó con el ritmo de cuatro partidos previos jugados por el Torneo Apertura, con dos derrotas, un empate y el triunfo logrado el fin de semana pasado ante Unión como local, partido en el que el único tanto del encuentro lo marcó Michael Santos.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Jujuy resultó ser el primer partido desde que terminó su participación en la B Nacional, en noviembre del año pasado.