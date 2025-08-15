Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / REAL MADRID

¿Cuándo puede debutar Franco Mastantuono en Real Madrid? El argentino completo su primer entrenamiento

Franco Mastantuono tuvo su primer entrenamiento con el Real Madrid luego de ser presentado y está a disposición de Xabi Alonso

15 de agosto 2025 - 11:15hs
El argentino Franco Mastantuono completó su primer entrenamiento como jugador del Real Madrid este viernes, un día después de ser presentado al cumplir la mayoría de edad, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en la que fue uno más a las órdenes de Xabi Alonso.

Mastantuono tiene por delante tres entrenamientos más antes del primer partido del Real Madrid en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), ante Osasuna el próximo martes a las 16:00 en el Santiago Bernabéu, para alcanzar el ritmo de sus compañeros, aunque ya transmitió buenas sensaciones en su primer día.

El argentino llegó a Madrid el 2 de agosto y desde el día siguiente siguió un plan específico de trabajo, ya que, según la normativa FIFA acerca de que futbolistas extracomunitarios menores de 18 años no pueden entrenarse con un equipo europeo, no pudo ser jugador de pleno derecho del conjunto blanco hasta cumplir la mayoría de edad, lo que ocurrió este jueves.

El 14 de agosto quedó reservado para su presentación y ya desde este viernes manos a la obra para que Alonso, con quien habló antes de concretar su fichaje por el Real Madrid, le vea de cerca.

Hoy comienza una nueva temporada de La Liga de España con nuevas estrellas. Real Madrid y Barcelona, los dos principales candidatos. (EFE)
FÚTBOL DE ESPAÑA

Franco Mastantuono, Rashford y Thiago Almada: La Liga de España se pone en marcha y con nuevas estrellas

Franco Mastantuono
FÚTBOL ESPAÑOL

"Siempre fue un sueño jugar en el Real Madrid": Franco Mastantuono tuvo su presentación oficial

Según reflejó la web del club, el entrenamiento arrancó con trabajo en el gimnasio y con sesión de vídeo para enfatizar en el análisis táctico.

Ya sobre el césped, los futbolistas llevaron a cabo ejercicios de combinación y llegada al área con balón, disparos a portería y partidos de cinco contra cinco. Dicho entrenamiento finalizó con trabajo físico y en él participó el uruguayo Federico Valverde, ausente por una sobrecarga muscular en el amistoso ante el WSG Tirol del pasado martes, pero quien estará disponible para el estreno en Liga.

De nuevo, los lesionados Camavinga, Endrick, Mendy y Bellingham, este último haciendo trabajo individual sobre el césped, fueron las ausencias en el entrenamiento junto al resto de sus compañeros.

FUENTE: EFE

