De la mano de Pablo Repetto, Independiente Santa Fe ganó la Superliga de Colombia tras vencer al Junior de Alfredo Arias

Franco Fagúndez estuvo en el banco de suplentes del equipo campeón, mientras que Mauro Silveira fue el golero titular de Junior

22 de enero 2026 - 9:22hs
La celebración de Indendiente Santa Fe, con Pablo Repetto y Franco Fagúndez

La celebración de Indendiente Santa Fe, con Pablo Repetto y Franco Fagúndez

Con Pablo Repetto como director técnico, Independiente Santa Fe se consagró campeón de la Superliga de Colombia, que enfrenta a los dos campeones de las ligas del año anterior, tras vencer 4-1 en el global a Junior de Barranquilla, dirigido por el también uruguayo Alfredo Arias.

Luego del 1-1 en la ida, disputada en Barranquilla, Independiente se hizo fuerte en El Campín de Bogotá y dominó de principio a fin a un Junior que venía de ganar la liga del último semestre en Colombia, y que tuvo en el equipo titular al golero Mauro Silveira.

El local, que contó con el uruguayo Franco Fagúndez en el banco de suplentes, abrió la cuenta a los 5 minutos del encuentro con un gol de Ewil Murillo, luego de una gran jugada colectiva del ataque de Santa Fe. Cuando terminaba el primer tiempo, el histórico Hugo Rodallega puso de tiro libre el 2-0.

Ya en los descuentos y con los festejos listos, el argentino Nahuel Bustos puso el 3-0 definitivo que dio cifras de goleada a la final, y sentenció el título para Independiente.

El Flamengo contó con cuatro uruguayos campeones: Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Guillermo Varela y Matías Viña
CAMPEONESD

Los 25 uruguayos que salieron campeones en Sudamérica este 2025, y los dos que pueden sumarse a la lista cerca de Navidad

El festejo de Jorge Bava tras salir campeón de Colombia con Independiente Santa Fe
ENTREVISTA

Jorge Bava con Referí: sus títulos en Colombia y Paraguay en 2025, el objetivo "personal" de la Copa Libertadores y el "duelo" que se hizo esperar

Con esta victoria, Independiente Santa Fe (que ganó la liga del primer semestre del 2025 con Jorge Bava como DT) obtuvo su quinta Superliga de Colombia y se convirtió en el equipo que más veces obtuvo este galardón, por encima de Atlético Nacional con cuatro.

Tras el partido, Repetto aseguró estar "contento" por la victoria y el "apoyo" de los hinchas de Independiente. "Ojalá podamos seguir devolviendo alegrías a toda la gente que nos apoya", afirmó el DT uruguayo en declaraciones a las redes oficiales de su club.

