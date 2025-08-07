El arquero Dibu Martínez fue nominado al premio Yashin: mirá contra quién pelea el trofeo

Dibu Martínez Foto: Leonardo Carreño

El argentino Emiliano Dibu Martínez optará a ganar su tercer trofeo Yashin consecutivo a mejor arquero del año, al figurar en la lista de candidatos desvelada este jueves por los organizadores en la que también están el español del Arsenal David Raya, el belga del Real Madrid Thibaut Courtois y el esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Además del portero del Aston Villa, de 32 años y de Courtois, de 33, que ganó el premio en 2022, figuran otros dos antiguos vencedores, el italiano del PSG Gianluigi Donnarumma, de 26, que lo consiguió en 2021, y el brasileño del Liverpool Alisson Becker, de 32, galardonado en la primera edición en 2019.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ballondor/status/1953416347737592191&partner=&hide_thread=false Nominated for the 2025 Yachine Trophy nominees @emimartinezz1@AVFCOfficial@Argentina#ballondor pic.twitter.com/uftRWncc1r — Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025 El marroquí del Al-Hilal Yasin Bono, de 34 años, el francés del Lille Lucas Chevalier, de 23, el belga del Nottingham Forest Matz Sels, de 32, y el suizo del Inter de Milán Yann Sommer, de 36, completan la lista de diez candidatos a un galardón que será entregado el próximo 22 de septiembre en la gala del Balón de Oro en París.

Una combinación de experiencia y juventud, porque a los cuatro candidatos que ya cuentan con el premio en su palmarés se suma Bono, tres veces aspirante y tercero en 2023, Oblak, de 32 años, cuatro veces en la lista y tercero en 2021, y Sommer, que fue sexto el año pasado.

Junto a ellos, tres neófitos en la lista, el español Raya, que a sus 29 años capitaliza sus buenas actuaciones en el Arsenal, el belga Sels, autor de una gran temporada con en la Premier, y el francés Chevalier, la gran promesa de la lista, al que sus buenas paradas en el Lille han colocado en el punto de mira del PSG, donde puede sustituir a Donnarumma. FUENTE: EFE