El arquero Dibu Martínez fue nominado al premio Yashin: mirá contra quién pelea el trofeo

El argentino Emiliano Dibu Martínez fue nominado por tercera vez consecutiva al premio Yashin, que se entrega en la gala del Balón de Oro

7 de agosto 2025 - 9:17hs
Dibu Martínez

Dibu Martínez

Foto: Leonardo Carreño

El argentino Emiliano Dibu Martínez optará a ganar su tercer trofeo Yashin consecutivo a mejor arquero del año, al figurar en la lista de candidatos desvelada este jueves por los organizadores en la que también están el español del Arsenal David Raya, el belga del Real Madrid Thibaut Courtois y el esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak.

Además del portero del Aston Villa, de 32 años y de Courtois, de 33, que ganó el premio en 2022, figuran otros dos antiguos vencedores, el italiano del PSG Gianluigi Donnarumma, de 26, que lo consiguió en 2021, y el brasileño del Liverpool Alisson Becker, de 32, galardonado en la primera edición en 2019.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ballondor/status/1953416347737592191&partner=&hide_thread=false

El marroquí del Al-Hilal Yasin Bono, de 34 años, el francés del Lille Lucas Chevalier, de 23, el belga del Nottingham Forest Matz Sels, de 32, y el suizo del Inter de Milán Yann Sommer, de 36, completan la lista de diez candidatos a un galardón que será entregado el próximo 22 de septiembre en la gala del Balón de Oro en París.

Una combinación de experiencia y juventud, porque a los cuatro candidatos que ya cuentan con el premio en su palmarés se suma Bono, tres veces aspirante y tercero en 2023, Oblak, de 32 años, cuatro veces en la lista y tercero en 2021, y Sommer, que fue sexto el año pasado.

Junto a ellos, tres neófitos en la lista, el español Raya, que a sus 29 años capitaliza sus buenas actuaciones en el Arsenal, el belga Sels, autor de una gran temporada con en la Premier, y el francés Chevalier, la gran promesa de la lista, al que sus buenas paradas en el Lille han colocado en el punto de mira del PSG, donde puede sustituir a Donnarumma.

FUENTE: EFE

