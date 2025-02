El blooper del guardia de seguridad de Lionel Messi, que intervino dos veces en pleno partido en Panamá, y la sonrisa de Luis Suárez; mirá los videos

A fan enters the pitch to hug Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi during the friendly football match between Panama's Sporting San Miguelito and US' Inter Miami at the Romeo Fernández stadium in Panama City on February 2, 2025. MARTIN BERNETT

La primera parte del encuentro le regaló dos goles a los fanáticos que llenaron el estadio.

Al minuto 24, en una combinación con Diego Valanta y Adán Henricks se abrió el tanteador para los de casa.

Después del gol, el cuadro de Miami comenzó a crear más jugadas de peligro.

Al minuto 44, un "tiki-taka" entre Messi y Suárez terminó en remate del astro argentino, pero Marcos De León salvó su arco.

Tres minutos después, Benjamin Cremaschi anotó el empate a uno, tras un gran pase de Marcelo Weigandt.

Con la igualada llegó el final del primer tiempo, en el cual se escuchó en varias ocasiones en las gradas del estadio el "Messi, Messi".

El segundo tiempo estuvo movido y al minuto 47 llegó la ventaja para el Inter Miami, por conducto de Benjamín Cremaschi, en una jugada de contragolpe.

En esta parte del juego el guardaespaldas de Messi, Yassine Cheuko, también tuvo acción, evitando que dos fanáticos llegaran cerca del argentino.

En una de ellas, un fan se sacó una selfie en pleno campo de juego y luego le dio la mano a Luis Suárez, quien sonrió.

El equipo local terminó jugando con 10, tras la expulsión -por doble amarilla- de Aymar Cumdumi, por una falta contra Messi.

Fafa Picault, al minuto 64, puso el tercero y definitivo para el Inter Miami.

EFE