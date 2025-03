El gran compromiso que asumió Chiqui Tapia y que deberá pagar ahora por los cinco goles de la selección argentina en esta fecha FIFA de Eliminatorias

Argentina, el vigente campeón del mundo tras haber conseguido el título en el Mundial Qatar 2022, convirtió cinco goles en sus dos partidos de la fecha FIFA de marzo por Eliminatorias.

Le ganó de visitante el clásico del Río de la Plata a Uruguay 1-0, terminando con el invicto de local que tenían los de Marcelo Bielsa por Clasificatorias en el Estadio Centenario.

Y este martes, le hizo precio a Brasil, pero igualmente le convirtió otros cuatro tantos.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se había comprometido a una noble causa.

Julián Álvarez de Argentina celebra junto a Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández y Thiago Almada ante Brasil por las Eliminatorias

FOTO: AFP