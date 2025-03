El pedido que Luis Suárez y Lionel Messi le hacen siempre a David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami, pero no tienen suerte

El pedido de Messi y Suárez a Beckham

El inglés expresó a Men's Health que estos jugadores están encima suyo y le piden que se una a ellos, que vuelva a jugar al fútbol. "¿Sabes qué? Siempre están encima mio, Leo, Luis, Jordi, Sergio. Se dan vuelta y dicen: '¡Vamos, vamos, únete!'".

A punto de cumplir 50 años, Beckham dijo que hace unos días estaba filmando un comercial y se entusiasmó: "Estaba haciendo algunos tiros libres, lanzando algunos pases largos y me emocioné demasiado. Probablemente no debería decir esto, pero crecí en una época en la que realmente no hacía mucho calentamiento ni estiramiento. Así que no era inusual simplemente tomar algunos balones en la línea de medio campo y lanzarlos al arco o al travesaño".

“Llegué al quinto, al sexto y al séptimo. En el octavo, lo hice y pensé: '¡Mierda, mi cuádriceps!'. El tipo que estaba filmando me preguntó si podía hacer un par más. Le dije: '¡No, creo que lo logramos!'”, expresó el exjugador de la selección de Inglaterra, Manchester United y Real Madrid, entre otros.