Minutos después, llegó el final del encuentro y se dio otra situación por la que Darwin fue incluso más criticado que por los goles marrados: una fotografía.

Al término del partido, más allá de los goles errados y de los dos puntos importantes que dejó Liverpool por el camino, Darwin Núñez sonrió junto a Dibu Martínez de Aston Villa y las redes y algunos medios, no lo perdonaron

La foto lo muestra sonriendo con su rival, el arquero argentino campeón del mundo, Dibu Martínez, y los hinchas lo compararon con Mohamed Salah, quien se fue cabizbajo.

A su vez, como informó este jueves Referí, el técnico holandés del equipo, Arne Slot, lo criticó en conferencia de prensa.

El entrenador sostuvo: "Puedo aceptar cada error, especialmente de un jugador que marcó dos goles muy importantes contra el Brentford. Preferiría que marcara, pero no el comportamiento posterior. La palabra 'oportunidad' lo dice todo", según el diario Express.

Ese mismo día, Darwin Núñez, escribió un tuit en el que fue clarísimo respecto de lo que piensa en este bravo momento que vive.

"Ni fui el mejor hace tres semanas ni soy el peor ahora. Si me caigo, me levanto. Nunca me van a ver bajar los brazos. Voy a dejar todo hasta el último día que me toque estar acá en Liverpool. Resiliencia", escribió en X (ex Twitter).

El posteo de Darwin Núñez en medio de las críticas que sufrió por sus goles errados en Liverpool y por la foto con Dibu Martínez

Este viernes, Darwin Núñez entrenó con el resto del equipo que este domingo tiene otro partidazo complicado y otra vez como visitante.

Enfrentarán a Manchester City de Pep Guardiola que llega golpeado luego de haber sido eliminado de la Champions League el pasado miércoles contra Real Madrid, capitaneado por Federico Valverde, tras perder 3-1 en el juego de vuelta de los playoffs en el Estadio Santiago Bernabéu.

El delantero, este viernes, subió un posteo en una historia de Instagram.

En la misma, muestra su camiseta blanca utilizada con Liverpool en ese partido en el que recibió críticas contra Aston Villa.

La historia tiene tres emojis en los que muestra que está perfectamente de estado de ánimo para seguir con la número 9 de Liverpool.

Aquí puede verse ese posteo: