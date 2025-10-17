Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El reencuentro de Edinson Cavani y Carlos Vives; mirá las fotos y el intercambio del goleador uruguayo y la estrella de la música colombiana

Cavani estuvo en camarines, le llevó su camiseta de Boca y ambos se sacaron una foto; mirá los mensajes

17 de octubre 2025 - 7:48hs
El reencuentro de Edinson Cavani y Carlos Vives

Mientras se recupera de una nueva lesión, Edinson Cavani, delantero de Boca Juniors e histórico atacante de la selección uruguaya, fue a ver el show que dio Carlos Vives, estrella de la música colombiana, en Buenos Aires.

Cavani estuvo en camarines, le llevó su camiseta de Boca y ambos se sacaron una foto que compartieron en sus redes.

“¡Amigo Edinson Cavani, te quiero! Qué felicidad podernos encontrar!”, le escribió Carlos Vives, con un emoji de un corazón.

Por su parte, el uruguayo le respondió: “¡Qué lindo encontrarnos después de un tiempo!”.

Embed - Carlos Vives - La Gota Fría (En Vivo Desde el Estadio El Campín de Bogotá)

Cavani en recuperación

Cavani atraviesa un duro 2025 en cuanto a las lesiones y sufrió un nuevo contratiempo, ya que el delantero uruguayo quedó descartado para el encuentro entre Boca Juniors y Belgrano de Córdoba del próximo sábado ya que no logró recuperarse de su lesión en el psoas.

El uruguayo no puede dejar atrás la lesión del psoas de su pierna derecha y esta mañana se confirmó que se perderá el duelo ante Belgrano en La Bombonera, donde se espera un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo, entrenador del xeneize que falleció hace una semana.

En la práctica de este jueves, Cavani fue exigido por parte del cuerpo técnico comandado por Claudio Úbeda y no respondió de la mejor manera, por lo que no está al 100% físicamente.

Edinson Cavani Carlos Vives Buenos Aires Boca Juniors

