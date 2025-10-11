Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El Toro Rodríguez entrenó en España con la camiseta de Peñarol y encendió las redes, mientras espera un nuevo partido con Elche por LaLiga

Un momento de esparcimiento con los colores que tanto quiere

11 de octubre 2025 - 15:32hs
Álvaro Rodríguez debutó con gol en Elche

Elche

Álvaro Rodríguez, el Toro Rodríguez como lo conocen todos, quien juega como delantero de Elche, aprovechó este fin de semana sin jugar con su equipo debido a la doble fecha FIFA de octubre, y entrenó con la camiseta de Peñarol, lo que hizo que se encendieran las redes sociales.

El futbolista tuvo un muy buen comienzo de temporada en su nuevo club en LaLIga de España.

No solo ha colaborado con goles, sino que además, fue importante en la mayoría de los encuentros que jugó.

La camiseta de Peñarol que le regaló Ignacio Ruglio

El Toro Rodríguez, hijo de una gloria de Peñarol como Daniel "Coquito" Rodríguez, quien entre otros títulos, ganó dos veces la Copa Libertadores de América en 1982 y 1987, y obtuvo la Copa Intercontinental de 1982, recibió hace poco más de un mes la camiseta aurinegra de manos del presidente mirasol, Ignacio Ruglio.

Leandro Umpiérrez de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Leandro Umpiérrez no viajó a Durazno con Peñarol para enfrentar a Miramar Misiones por el Torneo Clausura

Ignacio Laquintana
AMISTOSO

Uruguay vs Uzbekistán: día, hora y dónde ver a la celeste en el segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Este había viajado a España para participar de algunos eventos y a su vez, fue invitado por Elche.

alvaro rodriguez
Álvaro Rodríguez entrenó con la camiseta de Peñarol que le regaló Ignacio Ruglio

Este sábado, el Toro Rodríguez se mostró con la camiseta de Peñarol entrenando a la espera de que su club vuelva a jugar después de esta fecha FIFA de octubre, el próximo fin de semana por una nueva etapa de LaLiga de España.

Álvaro Rodríguez Toro Rodríguez Peñarol Elche España LaLiga de España Ignacio Ruglio

