El Toro Rodríguez entrenó en España con la camiseta de Peñarol y encendió las redes, mientras espera un nuevo partido con Elche por LaLiga

Álvaro Rodríguez , el Toro Rodríguez como lo conocen todos, quien juega como delantero de Elche, aprovechó este fin de semana sin jugar con su equipo debido a la doble fecha FIFA de octubre, y entrenó con la camiseta de Peñarol, lo que hizo que se encendieran las redes sociales.

El futbolista tuvo un muy buen comienzo de temporada en su nuevo club en LaLIga de España.

No solo ha colaborado con goles, sino que además, fue importante en la mayoría de los encuentros que jugó.

El Toro Rodríguez, hijo de una gloria de Peñarol como Daniel "Coquito" Rodríguez, quien entre otros títulos, ganó dos veces la Copa Libertadores de América en 1982 y 1987, y obtuvo la Copa Intercontinental de 1982, recibió hace poco más de un mes la camiseta aurinegra de manos del presidente mirasol, Ignacio Ruglio.

Este había viajado a España para participar de algunos eventos y a su vez, fue invitado por Elche.

Este sábado, el Toro Rodríguez se mostró con la camiseta de Peñarol entrenando a la espera de que su club vuelva a jugar después de esta fecha FIFA de octubre, el próximo fin de semana por una nueva etapa de LaLiga de España.