En pleno escándalo por el despido del médico al que le filtraron un Whatsapp que decía que tiene una "lesión crónica e irreparable", Flamengo liberó a Nicolás De la Cruz para que viajara a Uruguay

¿Cuál es la lesión? El media punta tiene un problema crónico en la rodilla derecha, que acaba afectando también a la izquierda por la compensación del esfuerzo, dificultando su recuperación total.

Hace entonces más de dos meses que se lesionó y que no volvió a jugar. Viajó a último momento al Mundial de Clubes y cuando estaba para debutar, como informó Referí, se resintió de esa lesión, hace exactamente un mes, el pasado 23 de junio, por lo que se despidió del torneo sin poder jugar.

Por otro lado, el media punta no fue citado por Marcelo Bielsa a la doble fecha FIFA de junio por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Flamengo's Uruguayan midfielder #18 Nicolas de La Cruz celebrates after scoring during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Central Cordoba at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on April 9

El festejo de Nicolás De la Cruz

Foto: AFP