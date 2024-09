Escándalo en la FA de Inglaterra por jugador que mordió a un rival en pleno partido; mirá el video

Además, Beck intentó mostrarle su cuello al juez Matthew Donohue, quien lo expulsó por la infracción que había ocasionado el incidente entre jugadores de ambos equipos.

Tras ver la roja, el jugador le repitió al árbitro lo que le había pasado.

Luego del partido, el entrenador de Preston, Paul Heckingbottom, habló de lo ocurrido con Sky Sports.

“Me han dicho que hay una afirmación de que Milly (Osmajic) mordió, así que tendremos que ver qué pasa con eso. Sea lo que sea que haya o no, estoy explicando lo que me han dicho, ya sabes a qué me refiero, no sé. Así que tendremos que esperar y ver”.

Por su parte, el técnico de Blackbunr, John Eustace fue muy duro en sus conceptos. “Todo el mundo está enojado por esto. Esta no es una buena situación. Estoy seguro de que las personas adecuadas lo verán y seguirán adelante”, dijo.

Además, señaló que su futbolista tenía “una gran marca de mordedura en la nuca”. “Entró y se lo mostró a todos los chicos. Estaba un poco callado en el vestuario y un poco tembloroso”.

“Este es un asunto muy serio. A nadie le gusta que lo muerdan”, agregó Eustace.