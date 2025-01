"Familia": el tierno momento de Darwin Núñez disfrutando de un juego de mesa junto a los niños en medio de los rumores de traspaso

El delantero uruguayo se prepara para el duelo ante Manchester United, de Manuel Urgarte, del próximo domingo por la Premier League.

Los duelos entre Liverpool y Manchester United apasionan desde hace décadas a los hinchas del fútbol en Inglaterra, aunque el enfrentamiento entre ambos por la 20ª jornada de la Premier League se presenta muy desequilibrado.

¿El motivo? La crisis, que ya dura años, de un Manchester United que se ha visto comer el terreno y ha pasado a un plano muy secundario en el competitivo panorama del fútbol inglés.

20241226 Liverpool (United Kingdom), 26/12/2024.- Darwin Núñez of Liverpool in action during the English Premier League soccer match between Liverpool FC and Leicester City FC, in Liverpool, Britain, 26 December 2024. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Darwin Núñez

Foto: EFE/EPA/Adam Vaughan