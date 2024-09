Federico Valverde y la timidez: a Carlo Ancelotti le preguntaron por eso y el DT de Real Madrid elogió al uruguayo, un "jugador espectacular"

VARSOVIA , 13/08/2024.- El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti (d), y el Uruguayo Fede Valverde (i) en el entrenamiento del equipo este martes en Varsovia, en la víspera del partido de la Supercopa de Europa de fútbol que enfrenta a su El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti y el uruguayo Fede Valverde Foto: EFE

“El nivel de Valverde es muy alto, no sé si tiene timidez o no, puede ser que la ha tenido”, respondió Ancelotti. “Pero es un jugador que toma más responsabilidad en el vestuario, como he dicho antes”.